Ce mercredi, c’est le grand jour pour Lola Fache au festival olympique de la jeunesse

Une Mouscronnoise espère bien marcher dans leurs traces durant les années à venir. Ce mercredi, Lola Fache va effectivement participer à sa toute première expérience à ce niveau. La judokate rentrera en compétition durant la matinée. " C’est une fierté d’avoir été sélectionnée car cela reste l’une des plus grandes compétitions pour les jeunes, détaille l’affiliée au Kanido Herseaux. Après ma participation aux Championnats d’Europe U18 l’année dernière(NDLR: où elle avait décroché une 7eplace prometteuse), on m’avait dit que j’avais de grandes chances d’y être. Mais ma sélection officielle, je ne l’ai que depuis quelques semaines. C’est vraiment un rêve qui se réalise. Il y a deux bonnes années, j’avais fait un sparring pour une fille qui était sélectionnée pour les EYOF. Elle y avait même décroché une médaille. Depuis ce temps-là, j’espérais moi aussi recevoir ma chance. C’était devenu un objectif."

Une grosse préparation

Partie samedi dernier vers Banská Bystrica (Slovaquie) afin de s’acclimater et de prendre la température, la Mouscronnoise ne ressent pas forcément de stress pour le moment. " Il y en a un peu, comme avant chaque compétition mais ça va. Je ne sais pas trop comment cela va se passer sur place. Toutefois, j’espère remporter une médaille. Comme les Championnats du Monde ont lieu en août, il va manquer quelques têtes de série. je me dis que j’ai ma chance."

Afin de se préparer au mieux à la compétition, la judokate a enchaîné les stages. " Cela a été assez intense. J’ai eu 5 jours de préparation physique à Spa puis un autre stage à Jodoigne avec quelques athlètes non-sélectionnées. On a enfin terminé à Louvain avec un team building. On a pu, notamment, y recevoir les différents vêtements floqués aux couleurs nationales. Ce sont les mêmes que pour les athlètes des Jeux. C’est là que je me rends compte de ma chance. C’est vraiment cool."

Avec sa coach, Sophie Lutyn

La Mouscronnoise rentrera en action ce mercredi. Mais mardi, elle a déjà passé un fameux cap: celle de la pesée. Au moment de l’interview, c’était le point qui la stressait le plus. " Car je navigue entre les – de 52 et les moins de 57. Là, je dois redescendre à 52 pile pour le jour J. Je fais donc attention. J’aimerais bien descendre à 53 kg avant mon départ. Cela me permettrait de ne devoir perdre qu’un kilo d’eau sur place. Ce qui est plus que jouable, tout en conservant le plein d’énergie pour la compétition du lendemain. Car si je dois me délester de plus, cela risque d’avoir une incidence." Notons que mardi soir, cette étape a été parfaitement franchie comme nous le confirmait Céline, la maman.

Place désormais à la compétition donc. Et ce sera directement au 2etour face à la Croate Svecnjak ou la Slovène Pusnik. Dans la salle, Lola Fache pourra compter sur une petite délégation de supporters. " Je pars déjà avec ma meilleure amie, Victoria Sibille, qui combat en – de 48 kg le mardi. On va donc pouvoir se soutenir l’une, l’autre. Mes parents m’accompagnent également. Cela va me donner envie de donner encore plus. Car je ne veux pas les décevoir." Sa coach en club, Sophie Lutyn, sera également présente en tribune. Et on connaît l’importance qu’elle a pour Lola depuis le début de sa carrière. " On a une relation très forte depuis le début. C’était important pour moi qu’elle soit là(NDLR: une présence permise grâce aux fonds récoltés lors d’un repas de soutien).Elle a déjà scruté les vidéos de mes possibles adversaires. Sur place, je sais que j’aurai besoin de lui parler car elle me connaît parfaitement. Il y aura bien sûr la présence des coachs nationaux en avant-match et durant les pauses. Mais pendant le combat, je suis certaine que Sophie va crier pour me donner des conseils. J’aurai certainement un regard vers elle."

Et qui sait, cette délégation permettra peut-être à Lola de rentrer au pays avec une jolie médaille autour du cou. Un retour qui s’effectuera en fin de semaine. " Afin que je puisse participer à la cérémonie de clôture. Je vais également pouvoir aller jeter un œil sur les autres disciplines. Cela va être très cool à vivre. »