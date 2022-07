Une victoire pour clôturer un bon team building

Le Pays Vert a lancé le bal des matchs amicaux de nos représentants de séries nationales ce dimanche. Comme l’an passé, c’est à Enghien que les Athois ont lancé leur saison. Les troupes de Jimmy Hempte ont pu faire la différence en seconde période pour s’imposer 1-2. " J’étais déçu de la 1remi-temps , reconnaît le coach athois. On a laissé quatre énormes occasions. C’est beaucoup trop face à une P2. C’était dès lors logique d’être mené 1-0. En deuxième, on a profité de nos nombreux changements (NDLR: les 10 joueurs de champs ont été changés). Notre adversaire avait moins de cartouche et on a su prendre le dessus. Il y avait plus de mouvements et plus de profondeur. C’était plus positif. On a déjà pu voir ce qu’on pouvait améliorer pour les premiers matchs officiels. Et j’ai bien fait comprendre qu’expérience ou non, je ferai jouer celui qui a montré le plus. " Àl’image de Quentin Hospied qui a été de son doublé. D’un superbe coup-franc en lucarne d’abord puis en terminant un travail jusqu’au-boutiste d’Itoua. Le jeune Mundine a également montré de belles prédispositions alors qu’Isen Leleu a effectué une belle montée sur le flanc droit défensif.

«Des nouveaux intégrés»

La victoire, si elle fait toujours plaisir en ouverture, n’était pas le plus important au CSPV. Ce match venait effectivement clôturer trois jours de team building, avec un stage du côté de Chimay. " On a débuté par une belle soirée le vendredi. Le lendemain, on a eu un entraînement le matin avant de compléter cela avec quelques activités au lac de l’Eau d’Heure. On a terminé cela par une soirée. On peut dire que les nouveaux ont été bien intégrés. "

Avec l’ambiance festive qui règne dans le groupe des Athois. Et la voix de certains joueurs au moment de nous saluer prouvait à elle seule que le week-end fut bon. Et cet esprit de groupe pourra certainement faire la différence au long de la saison.