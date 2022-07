Trois nouvelles médailles pour Tournai à l’Euro

On a eu une nouvelle preuve ce week-end lors du Championnat d’Europe organisé en Autriche. Les Tournaisiens s’y déplaçaient à trois et ils ont ramené… trois médailles!

On débute par la plus belle: celle d’Aalyah Zemri en – de 65 kg. La Kainoise y a décroché l’or après un parcours tout simplement parfait. " Elle a juste dû refaire son premier combat car un juge était de la même nationalité que son adversaire et a offert la victoire à l’autre , détaille Quentin Raviart. On a porté réclamation et eu raison. Elle s’est battue à nouveau et a gagné facilement. C’est une pure guerrière! Elle a un palmarès déjà exceptionnel à son âge. Elle a remporté la Coupe d’Europe, elle est Championne du monde et possède désormais le titre européen. C’est la grande classe pour la Ville de Tournai. " Et on espère qu’elle aura le droit à une belle mise en valeur même si sa discipline n’est pas la plus connue.

Première réussie pour Jonas Altruy

En – de 56 kg, Enzo Diricq a pris la médaille de bronze. " Il a eu une compétition un peu plus dur. Il y a certaines choses à retravailler aussi, même s’il est tombé sur du lourd également. "

Enfin, Jonas Altruy participait à sa toute première compétition internationale avec cette Coupe d’Europe destinée aux jeunes de moins de 13 ans. Et la première a été parfaitement réussie. Opposé à un Croate, il a remporté le match qu’il devait afin d’aller chercher l’or. Voilà qui promet pour la suite.

" Je suis très heureux du résultat. Même si c’était un peu particulier pour moi. Comme je viens de me faire opérer d’une hernie ombilicale, je n’ai pu me déplacer avec eux. Mais j’ai regardé les matchs derrière mon écran (NDLR: ils étaient diffusés sur YouTube). J’ai pu les coacher à distance entre les rencontres. Cela a l’air de s’être bien passé ."

De son côté, Quentin poursuit sa revalidation. " Cela se passe bien. J’espère rapidement pouvoir reprendre le cardio. Car j’ai mon Championnat du monde en septembre ."