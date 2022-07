Mathew Jamieson piège les régionaux

Dès les premiers kilomètres, l’épreuve s’anime avec l’attaque du coureur athois Émilien Debaye qui reçoit très vite le renfort du Nordiste Hugo Grard. Les deux hommes s’entendent à merveille et comptent un avantage de deux minutes après quarante bornes. Derrière, les gros bras se décident enfin à accélérer et un quatuor composé de l’Américain Bloch, du Néo-Zélandais Jamieson et des régionaux Frankish et de Graeve ne met pas bien longtemps à opérer la jonction. Si Bloch ne peut tenir le rythme, ils sont encore cinq à se présenter à l’entrée de la dernière ligne droite. On pense le sprint inévitable mais Jamieson passe un très gros relais, prend quelques mètres d’avance et parvient à conserver un maigre avantage sur la ligne pour remporter son deuxième succès dans notre pays. " J’ai quitté la Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines pour venir passer deux mois en Belgique. De l’hiver dans l’hémisphère sud, je découvre l’été européen et je ne suis pas habitué à rouler par une belle température mais j’ai vraiment apprécié cette épreuve leuzoise même si la victoire se joue sans doute sur des détails puisqu’il y avait d’autres bons coureurs dans l’échappée ", commentait celui qui vit en famille d’accueil à Zwevegem et qui ne regrette pas de devoir rattraper huit semaines de retard scolaire pour vivre une belle expérience chez nous.

Deuxième, le Français Hugo Grard regrettait d’avoir tout misé sur le sprint. Le citoyen d’Orchies peut néanmoins se montrer satisfait de sa prestation au terme d’une épreuve qu’il aura animée de bout en bout. Dans les rangs régionaux, Augustin De Graeve, troisième, n’avait pas grand-chose à regretter sur la ligne: " Je me suis sans doute trop peu hydraté en début d’épreuve et j’avais encore la fatigue d’un interclubs disputé deux jours plus tôt dans les jambes. J’aurais sans doute pu gagner mais j’espère que ce n’est que partie remise. J’ai beaucoup appris en ce mois de juillet après des belles expériences en Italie et en Slovaquie qui m’ont aidé à grandir. "

Le Mouscronnois Jasper Frankish, prouve qu’il est abonné aux quatrièmes places et peut regretter de ne pas avoir osé attaquer dans la dernière bosse alors qu’il semblait à l’aise dans les montées alors qu’Arthur Lowagie s’offre un beau solo pour terminer à la sixième place, montrant que ses vilaines blessures font désormais partie du passé et qu’on devrait le retrouver sur les podiums plus régulièrement d’ici quelques semaines.