Émeline De Witte est devenue championne francophone en Dame 1

Une finale à rebondissements

En finale, notre régionale a offert du grand spectacle au public grâce à un match à rebondissements. " J’ai été menée 6-3, 5-4. Je me suis alors dit que je n’avais plus rien à perdre dans le dernier jeu. J’ai tout donné. Et au final, j’ai su faire la différence et passer à 7-5 en ma faveur. Dans le dernier set, elle a commis plus de fautes. Toutefois, j’ai encore eu un petit coup de stress quand elle est revenue à 4-4 alors que je menais 4-1. Heureusement, j’ai pu prendre les deux derniers jeux. "

Emeline pouvait alors laisser éclater sa joie. " J’avais déjà été championne francophone en U15. Mais ici, c’est un sentiment totalement différent. C’est beaucoup mieux. D’autant plus que je bats une série A en finale. "

Le week-end a même failli être parfait pour Emeline. Mais à Ath, elle n’a pu s’extirper de la demi-finale. Il faut dire que le tournoi avait gagné en intensité et en niveau avec le passage en trois étoiles.

" C’était effectivement beaucoup plus dur que les autres années. Dommage, je n’ai pas su ajouter une victoire supplémentaire à Ath. Mais dès le départ, je savais que ce serait compliqué. Je m’étais fixé comme objectif la demi-finale. " Un objectif atteint grâce à un quart de finale épique face à Emily Castelein. " J’avais déjà joué deux fois contre elle dans le courant du mois et je l’avais chaque fois battue en trois sets. Cela a recommencé. J’ai même sauvé une balle de match dans le 2eset. La rencontre a duré près de trois heures. On a terminé vers 22h face à pas mal de monde. C’était très chouette. Car il y a toujours une bonne ambiance à Ath. Malheureusement, en demi, je suis passée à travers face à une adversaire que je n’ai jamais vaincue. "

Quoi qu’il en soit, la saison d’Emeline De Witte est parfaitement réussie jusqu’à maintenant. " Elle n’est pas encore clôturée. Mais il est vrai que je jouerai certainement un peu moins en août avec les examens qui arrivent, détaille celle qui va s’offrir une semaine de vacances bien méritées. Mais je suis heureuse de ce que j’ai produit avec, notamment, une demi-finale dans un 4 étoiles à Gand ou encore le titre de championne de Belgique universitaire. Je viens aussi de battre deux séries A. J’espère que tout cela me permettra de retrouver ce niveau. Si je n’y arrive pas, j’avoue que je serai très déçue… "