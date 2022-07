Après sa violente chute au Tour, Alana Castrique ne souffirait pas d'une fracture

Elle a été prise en charge par une ambulance et a été emmenée à l’hôpital Georges Pompidou afin d’effectuer les premiers examens. Et ces derniers indiquent que la sprinteuse de Cofidis ne souffrirait pas de fracture actuellement. " Pour le moment on reste sur une entorse de la sacro-iliaque (NDLR: les deux articulations qui relient les os du bassin au sacrum), nous a détaillé Alana au lendemain de l’impressionnante chute. Mais je dois faire d’autres examens pour exclure la fracture une fois revenue en Belgique. Je rentre dans la soirée. "

Croisons les doigts pour que la blessure de notre régionale ne soit pas plus grave. Car elle a déjà été assez poursuivie par la malchance. En début de saison, elle avait déjà subi une fameuse chute et avait souffert d’une commotion. Espérons que tout cela soit rapidement derrière elle et qu’elle pourra rapidement retrouver son vélo.