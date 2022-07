Thieulain remporte la Grand-Place de Bruxelles grâce à sa gestion mentale

Les troupes de Geert Vandervelden ont maîtrisé les moments clés. Comme en demi-finale face à Acoz quand elles menaient 5-1, avant d’être remontées à 5-4. Heureusement, cela passait sur le score de 7-4. Le scénario était quelque peu identique en finale face à Kerksken. Comme en Coupe de Belgique, quelques semaines plus tôt, Thieulain connaissait un début presque parfait. Mais de 0-4, le marquoir passait à 4-5 avec le risque d’une nouvelle remontada alostoise. Mais cette fois, les Leuzois parvenaient à gérer leurs émotions pour conclure à 4-7. L’explosion de joie en fut encore plus belle. " Les deux matchs ont effectivement été rythmés de la même manière , détaille Corentin Wattier. On a chaque fois bien commencé avant de se faire rattraper. Heureusement, on a réussi à reprendre le dessus. Comme cela nous était déjà arrivé en Coupe et en championnat contre Maubeuge, on savait comment réagir et rebondir. Ces mauvaises expériences auront au moins servi à cela. Elles nous ont fait grandir en tant qu’équipe. Je ne vais pas cacher qu’il y a eu quelques flash-back lors de la remontée. On espère que la malédiction ne va pas nous frapper à nouveau. Mais mentalement, on a su se montrer fort. La réaction était là. On s’est battu pour ce titre. "

Et maintenant le titre?

Pour l’ancien Ogycien, la troisième aura été la bonne. "J’avais perdu à deux reprises ici il y a quelques années. Et je reconnais que cette 1revictoire, c’est une tout autre sensation. Cela donne de gros frissons. Au niveau prestige, la Grand-Place reste l’un des plus grands rendez-vous avec le championnat et la Coupe. Personnellement, je l’appréhendais avec pas mal de stress car c’est toujours un terrain difficile à appréhender avec les pavés. Mais l’adrénaline a pris le dessus lors des luttes. C’est un grand bonheur."

L’explosion de joie des Thieulinois et de ses supporters suffisait pour s’en rendre compte. " C’est une victoire toujours très importante dans une saison. Surtout qu’elle arrive après deux déceptions. Ce succès ramène beaucoup de positif dans le vestiaire. On va avoir le sourire jusqu’au bout maintenant. Mentalement, cela fait énormément de bien.

Maintenant, on se tourne déjà vers notre prochain objectif. On visera encore certains tournois. Mais le plus important est remporté aujourd’hui. C’est désormais le titre que l’on vise. On sait que ce sera une très longue ligne droite avec les play off. Mais on est déjà focus dessus. "

En 2019, lors de la 1revictoire bruxelloise des Canaris, le titre avait suivi quelques semaines plus tard. Bis repetita en septembre?