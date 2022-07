N3A: Ollignies est intraitable pour l'instant

Depuis la 2 e mi-temps de jeudi, on a aussi varié notre dispositif. Flo Tricart a pris le fond et fait cela très bien. Cela a permis à mon fils de retrouver sa place de prédilection au petit-milieu alors que Davy Dubois se charge du grand. On a trouvé la bonne carburation. "

Grâce à ces différents succès, Ollignies remonte à la 5eplace. À cinq points du top 4. " L’objectif était d’être dans le top 8 pour éviter les places descendantes ou celle de barragiste. Je pense qu’on a sécurisé cela. Maintenant, on veut juste profiter. Je ne vais pas empêcher mes gars de gagner et on verra où cela nous mène. S’il y a top 4, tant mieux. Même si on ne jouera pas pour la montée, il faut être clair. "

Autre club concerné par cette lutte aux play off, Celles a su enchaîner face à l’équipe en forme de Montroeul (13-11). " C’était une belle lutte, très serrée face à une belle équipe , détaille Yves Willaert, dirigeant local. De notre côté, tout le monde a répondu présent. Après un mauvais début de 2etour, on revient bien dedans avec deux victoires de suite. L’objectif du début de saison, être dans le top 4, peut toujours être atteint. Ensuite, tout dépendra de la forme de septembre ".

En visite à Celles jeudi, Hoves avait montré un joli visage. Il n’a pu en faire de même contre Villers (13-1). De son côté, Bassily continue d’engranger. À nouveau au complet, les Bleus viennent de décrocher deux succès face à Herdersem jeudi (13-2) et à Gaalmarden samedi (7-13). Avec 32 unités au compteur, ils restent bien accrochés à leur 4eplace et peuvent encore espérer mieux.