N2: Un bon point pour Blicquy à Sirault, Tourpes écrase Planois

En déplacement à Sirault, nouveau 3e, on se doutait que le combat serait rude pour Blicquy. Les Leuzois, sèchement battus jeudi à Ninove, voulaient se montrer sous un meilleur jour. Si la victoire était logiquement presque impossible, ils ont pris " une belle unité , détaille Andy Simon, le capitaine des Blancs et noirs. On ne va pas cracher dessus même si on n’a pas assisté à une grande lutte des deux côtés. Chez nous, on a dû permuter plusieurs fois nos places à la frappe. Corentin Szlapa souffre d’une élongation et doit se ménager. On avait également un absent qui a été remplacé par Steve Dugauquier. Il n’avait plus joué depuis deux ans. Mais il a accepté de venir nous dépanner quand on n’est pas assez. Car on n’avait pas de 6 e homme cette saison…