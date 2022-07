Victoire lessinoise à l’Etang Gros-Pierre

Début juillet, le PC Ormeignies organise chaque année un tournoi à l’Etang Gros-Pierre d’Ath. L’endroit est calme et bucolique et les pistes fraîchement retracées sur du sable fin ont plu aux compétiteurs. Deux équipes terminent à trois victoires avant la finale. Les Lessinois Dylan Gravet et Bruno Remy sont face à deux locaux, Geoffrey Drossart, un joueur qui a une longue et belle histoire aux boules avec Joël Deside dont c’était le premier contact avec la pétanque de compétition. Dylan et Bruno s’imposent 13-4 et remportent le concours avec 4+39. Geoffrey et Joël dégringolent à la 6e place avec 3+6. Le président de l’OPC, Michel Frédéric, et Jean-Paul Mactelinck reviennent à 3+19. Philippe Moulart et Muriel Timmermans complètent le podium à 3+15. Dimitri Bonne et Johan Mactelinck passent à 3+11. Bernard et Jean-Pol inscrivent 3+8. Chantal et Bruno Haubourdin clôturent la série des trois victoires à 3+1, etc. Miland