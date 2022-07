Trois sans fautes pour Nicolas Gressiez

Deux autres équipes ont également gagné trois fois. D’abord Brandon De Keyzer, Jean-Michel De Boelpaep et Kevin Dauven au terme de matches compliqués. "Avec Seb Vilcot, Christophe Soyez et Quentin Dailly c’est 13-10. Puis c’est encore plus serré. Rudy Viste, Cyprien Wibaut et Éric Imbert nous tiennent jusqu’à 12, mais ça passe. La troisième est plus simple à 13-3 contre Alex et Jacques Gustin avec Éric Wettel."

La troisième équipe à trois victoires, ce sont Daniel Prouveur, Anthony Lemoine et Didier Hosdey. "Une difficile d’entrée à 13-10 contre Gérard Lafontan, Polo Ringuet et Neçib Fayçal. Ensuite c’est 13-2 contre Mehdi, Thomas Hosdey et David Mafrici. Face à Kyllian Szymanski, Christophe Imbert et Jonathan Petillon, nous marquons 13-6."

Un quatrième tour boiteux

À l’entame du quatrième tour, trois équipes sont donc à trois victoires. On repêche un "deux victoires" et c’est la triplette de Marc Dalne. Elle battra celle de Daniel Prouveur à 13-10 après avoir été menée 2-10. Dans le même temps, le trio "Choco" monte à quatre victoires en éliminant le team de Brandon De Keyzer 13 à 3. On se retrouve à nouveau avec trois "trois victoires". Et une seule équipe à quatre victoires, celle de Hamla, Hoc et Gressiez. Faute d’adversaires et puisque les "quatre victoires" sont protégées, ils sont bye dans la cinquième et remportent le Mémorial Jacques Tenil à 5+48. Les autres boulistes termineront, comme prévu, un cinquième tour de classement.

Deux PPBF sinon rien

Les qualificatifs du Pétanque Passion Belgique Francophone ont pris la route en triplettes messieurs et doublettes dames à Lessines puis à Ostiches avec le PC Lutosa. Chez les Cayoteux, deux équipes gagnent quatre parties et Nicolas Gressiez est de nouveau au rendez-vous. Avec Yannick Folly et Ludovic Luc, ils sont à 13-0, 13-1, un bye et 13-6 face à Ugo Steennot, David Maréchal et Laura Streel pour 4+39. Abdelhamid Azira, Gino Antoni et Marlone Demestre sont seconds à 4+20. Laura, David et Ugo, troisièmes à 3+22. Auger Frederic, Max Bangels, Orry Guerlus passent à 3+20 ex aequo avec Alain Caira, Jérémy Delvaux et Félicien Lapere.

Au pied du Blanc Moulin d’Ostiches, Nicolas reprend la route avec Charles Duc et Ludovic Luc pour quatre nouvelles gagnes, "à 13-3, 13-10, une difficile à 13-11 contre Martine Vancoppenolle, Philipe Vandenabeele et David Dewit, un blanc et 4+30 en tout." Même score pour Dylan Gravet, Daniel Pinaton et Mathieu Moulart. Dans la dernière, ils battent les jeunes Hugo De Paepe, Thibaut et Mathéo Legrand qui sont protégés et troisièmes à 3+11. Avec trois victoires aussi, Denis et Brandon De Keyzer avec Kevin Dauven à 3+17, Christopher Lequeux, Greg Druart et Philippe Revelart à +12, Remy Jordy, Yves Comblet et Gino Zurlo à +10.

En dames, les Montoises Nancy Kellens et Sabine Savarino survolent avec 3 victoires sur cinq parties à Lessines et cinq sur cinq à Ostiches.