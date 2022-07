Ce samedi, la traditionnelle course se déroulait près de Verviers, au Barrage de la Gileppe sur 3 distances: 9, 17 et 34 kilomètres. On retrouvait au départ, l’ancien champion belge de natation Robin Sottiau âgé de 32 ans. Il avait choisi le 9 kilomètres qui était composé de 6 sections de course pour un total de 6935 mètres et 5 sections de nage pour un total de 1865 mètres, un total de 8800 mètres pour les 24 participants en solo.

Dès le départ de la course, Robin prenait les devants, mais au terme de la section 2, le concurrent qui, normalement était derrière lui, se retrouvait en même temps que lui, s’étant trompé d’itinéraire! Pas de souci pour le Mouscronnois qui dès le 3e swim reprenait la tête de la compétition. Il la tiendra jusqu’à l’arrivée avec un écart de 2 minutes et 28 secondes. Le podium du Barrage de la Gileppe 2022 est le suivant: 1er Robin Sottiau (ET Mouscron), 59.53; 2e Tom Goudemant (TriGT), 1.02.21; 3e Alain Cools (Privé), 1.17.06.

Il est certain que Robin ne sait pas s’entraîner autant de fois qu’il voudrait, mais bravo à lui pour ses résultats obtenus sur cette discipline qu’il affectionne.

On le retrouvera le 23 septembre à Bilbao (Espagne) pour les Championnats d’Europe d’Aquathlon (par tranches d’âges). Cette compétition se différencie du Swimrun. Le concurrent enchaîne 1 kilomètre de natation et ensuite 5 kilomètres de course à pied.