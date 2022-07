Kévin Vandenabeele avant la Grand-Place de Bruxelles: "L'un des plus beaux rendez-vous de la saison"

Kévin, était-ce important de l’emporter à Wieze (2-13) avant d’entamer le mythique tournoi de la Grand-Place de Bruxelles?

Il le fallait pour casser la spirale négative entamée par l’élimination en Coupe de Belgique, par la défaite contre Maubeuge puis notre sortie en qualification du Tilburck. Cela nous permet de repartir sur de bonnes bases. On en a beaucoup parlé: entre nous, avec Geert (Vandervelden) et le staff. Puis chacun était bien conscient de ce qui s’était passé. On a mis les choses à plat et on s’est reconcentré tous ensemble. Cela s’est vu avec notre victoire de jeudi. On s’attendait à une lutte plus difficile sur un terrain toujours compliqué. Mais on a livré une lutte quasiment parfaite aussi bien au tamis qu’à la frappe. Cela doit être une référence pour la suite.

Les «critiques» après quelques défaites prouvent une chose: Quand on joue à Thieulain, on n’a pas le droit à l’erreur. Alors que c’est humain…

On sait qu’on est attendu partout. Les supporters espèrent toujours le meilleur de nous et c’est normal. Mais nous ne sommes pas des robots. Cela nous arrive d’avoir un week-end sans. Et cela nous est tous arrivé en même temps dernièrement. Mais on sait aussi qu’on sera présent dans les moments clés de la saison.

L’un de ces moments clés arrive dimanche avec le rendez-vous bruxellois.

C’est l’un des plus beaux rendez-vous dans une saison sur la plus belle place du monde. Tout le monde rêve d’y jouer un jour. Et quand on a l’opportunité de le gagner, cela rajoute un petit piment supplémentaire. Tout le monde s’y prépare de la meilleure des façons. On sera hyperconcentré. Et finalement, le fait de ne pas être au Tilburck samedi sera peut-être un avantage. On aurait forcément aimé être en phase finale à Braine car cela reste un tournoi prestigieux. Mais d’un autre côté, cela va permettre à certains de souffler. Je pense notamment à nos frappeurs. Cela leur permettra d’être en grande forme.

Vous attendez-vous à un joli soutien de vos supporters?

On s’attend à avoir du monde pour nous soutenir. Si on a le bonheur de gagner, ce sera une très belle fête mais aussi une belle récompense. Pour nous, pour le staff et les dirigeants mais aussi pour tous ceux qui nous suivent régulièrement. Ce sera une belle façon de les remercier.

Le fait d’avoir déjà gagné à Bruxelles, est-ce un avantage?

Pas spécialement car c’est différent chaque année. Les adversaires sont toujours différents. Puis, sur les pavés, il y a aussi un facteur chance qu’on ne peut maîtriser. On peut être surpris par une balle qui rebondit bizarrement à tout moment. Si cela arrive sur des jeux à 40 à 2, cela peut vite basculer.

N’est-ce pas encore plus dur pour un cordier qui par définition doit arrêter plus de balles au sol?

Je pense que c’est difficile pour tout le monde. Nous, on est peut-être plus embêté par les rebonds. Mais les frappeurs n’ont pas spécialement les meilleurs appuis non plus.

Sur le papier, on peut s’attendre à des retrouvailles avec Kerksken en finale. Pensez-vous déjà à une revanche?

Déjà, il faudra battre Acoz ce qui ne sera pas évident. Même si Kerksken a aussi l’habitude des grands rendez-vous, Baasrode sera bien là aussi. C’est difficile de dire avant ce qu’il va se passer. Effectivement, si on devait retrouver Kerksken, on se souviendra qu’ils nous ont éliminés en Coupe. On voudra égaliser et reprendre l’avantage moral. Mais concentrons-nous avant tout sur notre premier match.

Comment jugez-vous la saison de Thieulain jusqu’à maintenant?

Je trouve qu’elle se passe bien. Malgré tout, on est tous conscients que l’on peut encore élever notre niveau de jeu de quelques pourcents. Ce sera l’occasion de le prouver ce dimanche.