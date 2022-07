Des essais positifs dans le sud de la France pour le team WapiDakar

«Voir ce qu’il est possible de faire d’un point de vue mécanique et prise d’images»

La semaine dernière, une partie de l’équipage est descendue dans le sud de la France. Durant quelques jours, ils se sont installés sur le circuit du château de Lastours, près de Narbonne. " L’objectif était double , détaille Sébastien Poliart. D’une part, Nicolas Delencre a pu tester son bolide dans des conditions réelles. Il a pu rouler dans le sable, dans les gravillons… Cela a permis d’essayer différents réglages, notamment au niveau des suspensions. Le but était d’effectuer le plus de kilomètres possible afin de voir si la mécanique tenait. L’équipe a aussi pu monter le bivouac… Le copilote, qui s’entraîne très dur, a aussi pu travailler son entente avec Nico afin de le mener à bon port.

D’un autre côté, j’étais venu avec Hubert, mon collègue chez Wapict, afin de voir tout ce qu’il était possible de faire en termes de photos et de vidéos. On a pu essayer plusieurs appareils différents pour les prises de vue. Très prochainement, on sortira un petit film là-dessus.

C’était un très chouette voyage. On sent que les liens sont en train de se créer entre tout le monde. C’est prometteur pour la suite et pour le jour J. "

Prochainement, d’autres événements devraient être créés autour de cette participation à l’une des courses les plus mythiques du monde automobile. Nous ne manquerons pas d’y revenir lors de prochaines éditions.