Camille Laus repousse toujours ses limites avec les Cheetahs

Camille, avant d’évoquer les relais du week-end, revenons sur le début de ces Mondiaux. Déjà, comment s’est passée l’acclimatation par rapport au décalage et à la météo?

Nous avons choisi de partir assez tôt pour réaliser un stage à Irvine. Nous sommes arrivées le 2 juillet pour un début de championnat le 15. Cela nous a permis de bien nous adapter au décalage durant les treize jours sur place. Quant à la chaleur, ce n’est pas dérangeant. Il fait beau. C’est toujours plus agréable de courir comme cela.

Le Mondial n’a pas spécialement bien débuté avec cette élimination directe avec le relais mixte.

On voulait la finale. Malheureusement, cela n’a pas été possible. L’horaire était assez particulier (vers midi). Puis, il a fallu gérer cette nouvelle règle. Désormais, on n’a plus le droit qu’à un changement entre les séries et la finale. On a donc dû réfléchir à la composition de l’équipe (NDLR: C’est pour cela que Kévin Borlée n’y a pas pris part). L’objectif était de passer puis de voir ce qui était possible. Malheureusement, cela n’est pas passé…

En individuel, vu la concurrence présente, on se doutait que passer un tour serait compliqué. Êtes-vous satisfaite malgré tout de votre course?

Non, je suis assez déçue. Je savais qu’il serait impossible de passer ou presque. Mais je n’ai pas réalisé un bon chrono (52.56). C’est râlant car cette saison, je suis déjà descendue trois fois sous les 52 secondes. j’aurais aimé refaire une telle performance aux États-Unis. Mais ce n’est pas passé. Il me reste encore le relais puis les championnats d’Europe à Munich.

En début de saison, on sentait que vous pourriez claquer votre record durant la saison. Y croyez-vous encore?

J’ai vécu un très bon début de saison. Cela a été un peu plus compliqué par la suite mais j’ai ressorti un beau chrono au championnat de Belgique. Je sens que je remonte en puissance même si je n’ai pas su le prouver ici. Mais je rêve toujours de battre mon record (NDLR: 51’49 en 2018). J’espère que cela passera un jour. (NDLR: Et pourquoi pas à Munich?)

Vous allez déjà effectuer votre troisième course de la semaine dans la nuit de samedi à dimanche (à partir de 2h10 en Belgique). Comment gérez-vous la fatigue qui doit s’accumuler?

Je n’ai pas peur de gérer les trois courses. Je m’entraîne toute l’année pour cela, pour tenir sur la longueur lors d’un championnat. Puis, j’ai toute confiance en mon coach, Jacques Borlée, à ce niveau-là. Il sait comment gérer cela, même si c’est un été un peu particulier avec un 2egrand rendez-vous en août. Je suis confiante. Mais bien sûr, il faudra analyser en fin de saison si ce fut la meilleure façon de procéder. Ce sera important pour la suite de ma carrière.

Venons-en au plus «important», les demi-finales du relais. Comment les appréhendez-vous?

L’objectif est clair avec les Cheetahs, on veut atteindre la finale. On a une belle équipe qui se transcende dans les grands rendez-vous. On a hâte de connaître notre série. On veut faire une belle course, on en espère deux! Et terminer ce Mondial sur une bonne note.