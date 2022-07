Ogy loupe le coche pour le Top 8

«La pression reste sur nous»

Cette sèche victoire des Leuzois aurait pu (dû) profiter à un autre Wallon picard, Ogy. Malheureusement, les Lessinois n’ont pu prendre le dessus sur Gaalmarden (11-13). Pas de quatrième victoire d’affilée et une occasion loupée de rentrer dans le Top 8. " On paie encore le prix de notre irrégularité , peste Julien Masure. On prend un bon départ (2-0) avant de perdre trois jeux d’affilée à 40 à 2. Après, il y a un peu de malchance et pas mal de gaspillage. On a trop de déchets dans notre jeu. On est trop irrégulier alors qu’en face ils ont bien joué entre les lignes. On a loupé plusieurs jeux où on menait trente blanc mais on ne conclut pas.

C’est vraiment dommage parce qu’on loupe une belle occasion de passer devant Wieze. On avait l’opportunité de leur mettre la pression. Au lieu de cela, on la garde sur nous… On est obligé de gagner semaine après semaine. On devra à tout prix battre Grimminge. Mais le problème désormais, c’est que l’on dépend toujours du résultat des autres. "

C’est assez rare pour être souligné, le duel s’est déroulé sans arbitre. " Celui qui était prévu n’est jamais venu… On ne sait pas pourquoi. Depuis que je joue à la balle, cela ne m’était jamais arrivé. Heureusement, Gaalmarden s’est montré très fair-play. Notre adversaire a accepté que notre délégué prenne le sifflet. Il a bien fait ça. Cela n’a causé aucun souci. " Ogy a désormais une bonne semaine de récupération. Certains joueurs vont en profiter pour prendre quelques jours de vacances. Un bon bol d’air avant d’entamer la dernière ligne droite.

Isières en demi à Braine

Vaincu deux fois de suite, Isières avait à cœur de remettre la machine en route. Les Athois y sont parfaitement arrivés! Mercredi, ils se sont qualifiés pour les demi-finales du prestigieux tournoi du Tilburck. Ils ont dominé Grimminge (7-1) puis le voisin d’Ogy (7-5).

Ils ont enchaîné ce jeudi avec une belle victoire contre Grimminge (13-7). Grâce à ces deux unités supplémentaires, la Fraternelle reste bien placée dans la course au podium. Ils sont à un petit point de Maubeuge, à stricte égalité avec Acoz.