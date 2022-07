N2: cette fois, cela tourne bien pour Œudeghien

Décidément, Œudeghien enchaîne les matchs à rebondissement. Mais cette fois, cela a tourné en leur faveur. À Kastel, ils sont passés de 12-9 à 12-13. « Et tout cela avec une équipe presque B, se réjouit Éric Bremeels. Defossez et Leleux étaient en vacances alors que Guns est encore blessé (NDLR : il est sorti à la pause). On a joué avec Courtois qui vient de notre N3 et Stassart de notre R1 ». Ce succès permet aux Frasnois de rester sur le podium. Même si Sirault, qui joue ce week-end face à Blicquy, pourrait bien le reprendre samedi. On voit en effet mal les Leuzois prendre les trois points face à l’une des équipes en forme de la série. D’autant qu’ils ont été corrigés à Ninove (13-4).