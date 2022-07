Celles écarte logiquement un Hoves revanchard

Toutefois, il est assez fou de se dire qu’une équipe est capable de perdre un match à trois points contre un concurrent direct avant d’enchaîner une bien meilleure lutte contre un pensionnaire du haut. " Peut-être qu’on est plus attendu par les concurrents directs qui savent qu’ils peuvent prendre des points importants alors que nous, on gère mal cela. Contre les gros, on n’a rien à perdre. On est peut-être aussi pris un peu à la légère par nos opposants car ils se disent qu’ils vont gagner. "

Malgré tout, se sauver en N3 sera difficile pour Hoves. " Vu le nombre de descendants directs, ce sera très dur. On doit juste s’amuser entre copains, ne pas se prendre la tête et on verra. "

Côté cellois, on profite de la défaite de Steenkerque pour se rapprocher un peu. Mais on sent que l’objectif, le top 4, est déjà quasiment atteint. " La victoire n’est pas volée mais on a déjà l’impression d’être dans un match de fin de saison. C’est malheureux de parler comme cela à la mi-juillet mais c’est le ressenti , reconnaît Arnaud Dubart. Avec ce système de play off, on doit juste rester dans le rythme. Mais même si on y va, pourquoi? Car on ne veut pas monter actuellement. Le groupe n’est pas assez fort pour la N2 actuellement. Il n’y a que Steenkerque qui veut vraiment monter et on voit mal qui va l’en empêcher. Ce sont des luttes particulières. Il y a peu d’ambiance, peu de monde. Il faut toujours trouver la motivation ailleurs. On sent que ce sont des luttes qui peuvent vite mal tourner même si on aurait dû finir plus vite. Ànous de faire mieux à Montroeul samedi parce que notre 2 e tour n’est pas terrible. "

Dans les autres duels, on pointe les démonstrations de Bassily (13-2 contre Herdersem) et d’Ollignies (5-13 à Grimminge). Œudeghien, déforcé, prend un bon point face à Villers (10-13).