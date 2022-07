Avant l’historique quart des Red Flames: «Face à la Suède, la Belgique n’a plus rien à perdre»

«Que du bénef pour la discipline»

Pour espérer aller plus loin, il faudra en produire un autre. Car ce soir (21h), c’est un autre gros morceau qui se présente, la Suède. " Beaucoup l’ignorent mais il s’agit de la 2enation au monde (NDLR: et les vice-championnes olympiques). Ce sera vraiment très difficile. Mais en même temps, ce n’est plus que du bonus désormais. La compétition est déjà plus que réussie. Pour moi, notre adversaire est encore plus solide que la France. Il faudra être vraiment très solide et éviter de prendre un but rapide. On doit essayer de garde le zéro le plus longtemps possible afin de les faire douter. Par contre, je ne suis pas spécialement pour parquer le bus devant notre goal. Car sur phases arrêtées ou sur les centres, elles sont vraiment très fortes. Elles ont en plus l’expérience des grands rendez-vous. Mais on peut peut-être réussir à les faire douter. Et si on arrive aux penaltys, on part avec un avantage moral vu la forme de Nicky Evrard (NDLR: qui a déjà sorti deux coups de réparation au long de la compétition). J’espère juste que le stress ne prendra pas le dessus sur le groupe. Elles doivent profiter au maximum du moment. Elles ont atteint l’objectif déjà. On voit qu’elles ont passé un cap. "

La superbe performance des Red Flames pourrait en tout cas avoir une belle répercussion sur le foot féminin. " Je suis certaine que l’on va avoir des petites filles qui voudront faire du football dès la rentrée. C’est comme dans tout, il faut avoir des modèles. À l’époque de Kim Clijsters et Justine Henin, toutes les gamines voulaient faire du tennis. Désormais, on peut espérer que les petites filles aient envie de devenir la future Tessa Wullaert ou la prochaine Nicky Evrard. Cela permettra d’agrandir la base de la pyramide. Et donc, cela ne peut que servir la discipline. "