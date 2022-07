1. Thieulain pour éviter le doute

Dire que le dernier week-end de Thieulain fut mauvais est un euphémisme. Les Canaris ont d’abord gaspillé un avantage (4-1) en Coupe face à Kerksken avant d’être battu par Maubeuge. La réception de Wieze devrait leur permettre de bien se relancer. D’autant que mardi, ils ont été éliminés au prestigieux tournoi du Tilburck à Braine. S’ils ont battu Wieze (7-2), ils se sont inclinés contre Mont-Gauthier (3-7). Avant de rejoindre la Grand-Place de Bruxelles, le Wolfpack doit à tout prix faire le plein de confiance contre Wieze jeudi. Les Thieulinois pourraient même donner un petit coup de main à Ogy dans sa lutte au Top 8.

2. Isières pour rester dans le haut

De la 3eà la 6eplace, il n’y a que de points d’écart. Isières et ses concurrents pour le podium se tiennent donc dans un mouchoir de poche. Le moindre faux pas fait donc perdre des places alors qu’un succès à deux, voire trois, points permet de rapidement remonter. C’est normalement en ce sens que cela ira pour Isières ce jeudi, ce qui reste toujours intéressant en vue des play-off afin d’accueillir un adversaire plus faible sur le papier. Les Athois accueillent l’avant-dernier, Grimminge. La victoire ne devrait pas leur échapper.

3. Ogy doit poursuivre sa série

Maxime Ghislain ne le cachait pas après le succès contre Hamme-Zogge, il faut à tout prix poursuivre la série en cours pour continuer à rêver de Top 8. " On va affronter Grimminge et Gaalmarden. Puis ce sera Mont-Gauthier où on se sent attendu. Ce sera à nous de montrer qu’on est bien présent. "

C’est à nouveau à domicile que les Lessinois se produiront. Un avantage?Plutôt relatif en fait car ils n’ont gagné que 3 de leurs sept victoires à la maison. " C’est difficile à expliquer , poursuit le capitaine. On livre souvent avec le vent chez nous et on a peut-être tendance à vouloir en faire trop. Alors que jouer entre les lignes, cela reste le b.a.-ba en balle pelote. À nous d’être vigilant. "

Si Ogy Pelote parvient à équilibrer son compte de succès à la maison ou en extérieur, il pourrait faire une belle affaire dans la lutte au Top 8. " En tout cas, on fera tout pour ne pas avoir de regrets à la fin de ce second tour. "