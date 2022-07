Les terrains de Péruwelz saisis à cause d’une photocopieuse hurlue?

Paul De Blom, administrateur de l’ASBLdu Royal Racing Club Péruwelz explique la situation. " En 2013, le Royal Mouscron Péruwelz (encore sous cette appellation à l’époque) semble avoir commandé une photocopieuse en leasing. Le souci, que nous avons appris plus tard, c’est que sur le contrat, il est indiqué le nom du RRC Péruwelz comme commanditaire. Un papier où le nom de Claude Vermeersch (ex-responsable péruwelzien devenu président du RMP pendant deux ans) a été biffé et remplacé par celui d’Edward Van Daele, dirigeant du club hurlu en 2013.

Pourtant, nous n’avons jamais commandé, jamais payé et encore moins vu la machine. Quelle aurait été l’intérêt pour une ASBL alors sans activités? "

Un jugement par défaut

Toutefois, en 2015, les membres de l’ASBLsont surpris de recevoir un recommandé de l’avocat de la société Grenke Lease où la fameuse photocopieuse a été commandée. " On nous mettait en demeure de payer 12000 euros pour des traites impayées. Nous sommes tombés des nues car nous n’avions jamais été informés de cet achat. Nous avons prévenu qu’il devait s’agir d’une erreur et que la demande devait être faite au RMP. Et nous pensions que le litige était réglé. "

Mais six ans plus tard, la surprise est amère à Péruwelz. " Le 13 août 2021, nous prenons connaissance que l’on nous réclame une somme de 15000 euros désormais suite à un jugement rendu par défaut par le tribunal de 1reinstance du Brabant wallon en 2015… Mais nous n’avons jamais été mis au courant de cette action en justice.

Nous avons fait nos recherches. Et par différents contacts, on a appris que la photocopieuse avait été commandée par Mouscron! Une preuve du passage d’un technicien démontre qu’elle était bien au Canonnier à un moment. Un contact avec le directeur financier de l’Excel nous a permis de savoir que le club n’avait plus payé les traites trimestrielles car cette opération n’était pas expliquée dans leur comptabilité. C’est certainement à ce moment-là que Grenke Lease s’est tourné vers nous… "

Payer ou voir le terrain saisi

Malgré de nombreux contacts avec la société et le club hurlu, la situation n’a pu s’arranger. Au contraire, elle s’est même aggravée. " Le 10 juin 2022, on a réceptionné un exploit d’huissier menaçant de saisie – arrêt immobilier sur les installations de la Verte Chasse où le RRCPest propriétaire du foncier et où le Péruwelz Football Club (qui milite en P1) profite d’un bail emphytéotique jusqu’en 2040. On doit donc, soit payer une somme de 16166 euros, soit rendre la fameuse photocopieuse. Le problème, c’est que la machine est introuvable! Le curateur du REM nous a confirmé qu’elle ne faisait pas partie de l’inventaire du mobilier. On est donc dans une impasse. Car aussi bien nous que le Péruwelz FC, nous ne voulons pas payer quelque chose dont on n’a pas profité. D’autant que 16000 euros, c’est énorme dans un budget… Mais si on ne le fait pas, on risque de voir notre terrain de la Verte Chasse saisi… "

L’ASBL hésite à porter plainte contre x, pour faux et usage de faux (comme le nom du RRCPéruwelz a été utilisé) afin de trouver le véritable commanditaire de la machine. Mais dans tous les cas, avec la faillite avérée de l’Excel Mouscron, il n’y aurait personne vers qui se retourner…