Le Pays Vert sera en stage ce week-end à Chimay

Quelques nouveautés cette saison du côté du Pays Vert. Notamment dans un staff rejoint par Bastien Letellier, l’ancien préparateur physique de l’Excel Mouscron. " J’avais déjà travaillé avec Bastien au Futuro. On se connaît bien. On va bosser en symbiose, comme on le faisait avec Jimmy Dubart. Bastien va surtout prendre en charge tout l’aspect physique. On avait déjà donné cinq séances en juin pour voir si tout le monde s’était bien entretenu pendant la trêve, vérifier le poids… Cela a permis à mon nouveau T2 de donner des programmes plus spécifiques à chacun. On voit qu’ils ont été respectés car chacun a perdu du poids. On veut amener plus de "professionnalisme" dans cette préparation. L’année dernière, on a trop souffert de petits bobos. J’ai parfois eu jusqu’à dix absents à cause de blessure. C’est beaucoup trop. Et c’était notamment une conséquence d’une préparation pas assez poussée. On y sera très vigilant. On veut faire comprendre aux gars que, s’ils sont bien dans leur corps, ils presteront mieux. Et donc, ils amèneront plus au collectif. "

Premier amical dimanche

Comme chaque année, le collectif sera primordial au CSPV. Le groupe a été façonné en ce sens. Avec une attention particulière sur la mentalité des nouveaux venus. " On n’est pas spécialement étonnés des quelques départs que l’on a connus. Ce ne sont pas spécialement des gens qui jouaient beaucoup et dont on a été déçu par la mentalité chez certains. Le seul départ un peu surprise, c’est celui de Charles Bourlart. Pour le reste… Sinon, on a effectivement été attentif à l’état d’esprit des nouveaux venus. L’objectif reste le même pour nous: amener une concurrence saine afin de pousser tout le monde vers le haut. " Un profil offensif est encore recherché afin de doubler tous les postes. " Mais le mercato est encore long. On a jusqu’à fin août. "

D’ici là, les Athois feront le maximum pour préparer au mieux le premier match officiel qui tombe très vite. Ce sera déjà le 31 juillet, en Coupe de Belgique, avec la réception de Soignies. " Un joli duel que l’on va préparer au mieux. Surtout que cela nous permet, en cas de succès, d’obtenir un beau match de prestige contre Gand. "

Comme ils en ont pris l’habitude, les joueurs partiront dès ce vendredi pour un petit stage. " Du côté de Chimay cette année. C’est toujours important pour la cohésion de groupe même si une séance sera prévue sur place. "

Le retour est prévu dimanche dans la journée afin de préparer le premier match amical de l’année. Ce sera du côté d’Enghien. " On en enchaînera pas mal d’ici le début du championnat. Cela me permet de donner du temps de jeu à chacun et d’observer tout le monde. Peu à peu, un onze pourra alors se mettre en place. ", conclut Jimmy Hempte.