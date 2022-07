Rudi Lemoine lors de la reprise du RFCTournai: «On ne peut pas louper le tour final!»

Avec Jean-Michel Caink qui a décidé cette année de laver plus blanc que blanc en s’occupant des machines à lessiver, vous ne pouvez pas faire quelques pas sans croiser une autre figure célèbre – présidentielle – les mains dans le cambouis: tracer les terrains, aller chercher un tournevis ou tout autre outil nécessaire à la vie quotidienne, Rudi Lemoine a plus d’un tour dans son sac et d’un kilowatt dans sa camionnette! Même en pleine heure de pointe du retour des joueurs aux entraînements, il a toujours une oreille attentive aux questions. " Je suis content des transferts mais comme d’habitude il faudra voir si la sauce va prendre dans une série qui m’apparaît quand même plus difficile avec Mons en grand favori et les descendants de D2 Couvin et Onhaye jamais faciles à manier. L’objectif cette année est de ne plus rater le tour final (NDLR: on sent qu’il a eu beaucoup de mal à avaler le scénario de la fin de saison). Je crois que le comité a bien travaillé pour éviter de connaître à nouveau les problèmes."