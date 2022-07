Découverte d’un Louis d’or au TC de Leuze - 89 inscrits: «Correct vu les circonstances»

Quelle semaine pour le jeune Louis Balcaen sur les terrains du Tennis Club de Leuze! Classé C15.2, le joueur du Vautour s’y est imposé en Messieurs 4, catégorie dans laquelle il avait déjà triomphé au Pays Blanc la semaine dernière, mais aussi en Messieurs3. Pour remporter cette deuxième catégorie, le jeune homme a de plus dû disposer de trois B + 2/6, soit des joueurs classés quatre rangs au-dessus de lui. " En plus, je n’avais jamais battu de série B avant ce tournoi, pointe Louis. Je n’étais pas passé loin au Pays Blanc contre mon pote Ryan Vantieghem, classé B + 4/6, mais je n’avais pas su conclure et il avait pu en profiter… "