Alana Castrique impatiente de débuter son Tour de France: «C’est un tournant pour le cyclisme féminin»

Alana, ceTour de France féminin est-il la plus belle course à laquelle vous allez participer?

Carrément. C’est certainement la plus grosse mais aussi la plus longue. Il faudra voir comment je vais réagir sur les huit jours. Mais dans tous les cas, cela reste le Tour avec tout ce que cela entraîne en termes de médias et de visibilité. Par contre, je mets Paris-Roubaix à égalité. On va dire que la Grande Boucle est ma plus belle course à étapes et le Ronde ma plus belle classique.

Comment se sent-on quand on reçoit sa convocation?

C’est une immense fierté. Faire partie de l’équipe pour cette première, c’était l’un des objectifs majeurs de ma saison. Cela prouve que j’ai quand même bien bossé.

Comment se prépare-t-on pour un tel périple?

Je n’ai malheureusement pas pu aller en stage en altitude ou à l’étranger. L’équipe en avait prévu un à la base. Mais il y a eu quelques malades à ce moment-là. Moi j’étais en examens, c’était compliqué. Y aller par mes propres moyens par la suite, c’est quasiment impossible en termes de coût. J’ai donc effectué ma préparation à la maison. Mais je trouve qu’elle est bonne. Il a fait bon donc j’ai su vraiment bien rouler. J’ai aussi eu de bonnes sensations au Tour de Suisse et dans ma course au Ventoux. Depuis le début de saison, je suis déjà à plus de 11000 kilomètres. L’année passée, je n’avais atteint ce quota qu’en octobre.

Aborder le Tour dans une équipe française, Cofidis, cela rajoute-t-il un peu de stress?

Je passe au-dessus de cette pression. Mais il est certain que les attentes sont plus grandes que si j’étais resté chez Lotto. Il faudra montrer le maillot dans les sprints et dans les échappées. D’autant que la stratégie sera un peu différente en l’absence de notre leader. Clara Koppenburg s’est fracturé le bassin suite à une chute. On ne devra donc pas gérer une bagarre pour le général.

À titre personnel, quelles seront vos ambitions?

Dans les sprints, je vais essayer de me mêler. J’aurai aussi Victoire Berteau et Martina Alzini à mes côtés, deux autres sprinteuses. Si on peut aller chercher un top 10 à ce niveau (World Tour), ce serait exceptionnel. Le but est aussi de se glisser dans les échappées matinales lorsque cela va grimper. De mon côté, j’ai déjà montré que je savais bien passer les bosses. D’autant qu’on restera dans les Vosges. Si je peux aller à mon rythme, cela va le faire. Je reste sur une très bonne saison. L’ambiance chez Cofidis me convient parfaitement. Tout le monde se tire vers le haut. Mon seul regret, c’est d’avoir loupé le titre national. Cela me reste encore un peu en travers la gorge.

On le voit sur la version masculine, le Covid vient grandement perturber le peloton. Est-ce une crainte?

Une crainte, oui et non. Mais c’est certain que je serais très déçue si je devais voir toute ma préparation tomber à l’eau à cause d’une infection au Covid. J’essaie d’être vigilante mais le risque zéro n’existe pas. Mon compagnon peut le ramener du travail en étant asymptomatique. je dois prendre le train pour venir à Paris puis les transports en commun. Dans les hôtels, on va côtoyer des gens et d’autres équipes… Je ne veux pas me rajouter du stress avec cela. On verra quel sera le protocole exact sur place. Mais j’imagine que l’on sera testée régulièrement.