Ollignies l’emporte joliment contre Bassily

On avait le droit à de jolies luttes entre équipes régionales ce dimanche en N3A. Cela commençait notamment par le duel de voisins entre Ollignies et Bassily. La lutte s’est achevée sur un 13-11 mérité. Même si elle pouvait basculer d’un sens ou de l’autre. " On était très déforcé avec Thierry Seconde absent et Sylvester Ducobu blessé à la main , détaille Pascal Soetens. On a aligné Boris Berrier, notre 6ehomme, qui manque forcément de rythme. Après un mauvais départ (4-1), on a terminé très fort la première armure que l’on empoche à 4-7. Mais en seconde, ils ont modifié leur effectif. Dubois a reculé et il nous a tout renvoyé. Ils ont tapé plus fort que nous. On a bien terminé. On parvient à revenir à 12-11. Malheureusement, Berrier en livre deux mauvaises lors du dernier jeu. Mais dans l’ensemble, le succès d’Ollignies est mérité. Même si au complet, on aurait pu espérer mieux. On espère désormais récupérer tout le monde pour jeudi. On espère décrocher un bon résultat contre Herdersem. Il faudra se montrer meilleur qu’actuellement. Mais on espère encore décrocher la 4eplace. " Même si tout est difficile à lire dans un classement où aucune équipe n’a le même nombre de luttes…