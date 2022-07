Ogy va se battre jusqu’au bout pour le top 8

Les Lessinois restent dans la lutte pour le top 8. Même si Wieze, leur principal concurrent, a pris trois unités face à Mont-Gauthier. " C’est dommage pour nous Mais on s’en doutait un peu comme on a privé Mont-Gauthier de la Grand-Place. Mais le principal, c’est de continuer à gagner , assure Aurélien Bracke. On doit se concentrer sur nous. On doit poursuivre notre série et espérer que cela nous permette de remonter au classement. On doit tout donner, comme on le fait durant ce second tour, afin de ne pas avoir de regrets. Il nous manque parfois des petits trucs pour prendre trois unités. Mais c’est être gourmand. Arriver aux 13 jeux, c’est déjà très bien. "

Le combat menant aux play off prendra une importance encore plus grande lors des deux prochaines semaines. " On va affronter Grimminge et Gaalmarden. Puis ce sera Mont-Gauthier où on se sent attendu. Ce sera à nous de montrer qu’on est bien présent. Il y aura le Tilburg entre les deux rencontres. Mais les tournois ne sont pas la priorité pour nous actuellement ", reprend le capitaine.

Et son cordier de poursuivre: " Forcément, les matchs contre nos adversaires directs sont les plus importants car on ne veut pas leur laisser de plumes. Mais le top 8 ne se jouera pas qu’à ce moment-là. Comme le prouve la victoire de Wieze, on n’est jamais à l’abri de perdre les trois unités. Si cela nous arrive, on est cuits! ", détaille Aurélien Bracke qui regrettait aussi " de perdre le point que l’on était parvenu à reprendre à Wieze en les battant chez nous. " Ce sera chaud jusqu’au terme pour Ogy!

Deuxième défaite pour Thieulain

Dimanche, on était également curieux de voir comment régiraient Thieulain et Isières après leur défaite en Coupe de Belgique samedi (voir en page 20). Malheureusement, cela s’est avéré compliqué pour nos deux clubs régionaux. Mais il faut reconnaître qu’ils n’avaient pas la tâche aisée. Le Wolfpack accueillait Maubeuge et s’est incliné 9-13. Rapidement menés, les Canaris avaient pourtant pu atteindre l’armure à 7-5. Mais la seconde mi-temps fut plus difficile. Ils se sont accrochés jusqu’à 9-9 avant de ne plus prendre un jeu. Pas de conséquence toutefois au classement, Thieulain reste premier avec une unité d’avance sur Kerksken.

De son côté, Isières s’est incliné au terme d’une lutte haletante contre Acoz (13-12). Il y aura certainement quelques regrets chez les Athois qui menaient encore 5-10 et aussi (surtout) 11-12.