Coline D’Haeyer voit une victoire 2-1 des Flames contre l’Italie

Coline a accepté de préfacer le match des Red Flames contre l’Italie qui a lieu ce soir. Les Belges peuvent encore obtenir leur qualification et la manière la plus évidente d’y parvenir serait de battre l’Italie, même s’il faut tenir compte du résultat de l’Islande face à la France. Coline revient au passage sur les deux premières rencontres. " Lors du premier match contre l’Islande, elles auraient pu faire mieux. L’adversaire était à notre portée et ce nul était décevant parce que c’est la rencontre que nous aurions pu gagner , souligne Coline. Face à la France, l’équipe s’est bien reprise. Dans le jeu, c’était mieux. "