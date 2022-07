Avant un Belgique – Italie décisif: «On a l’avantage mental sur l’Italie», estime Sandrine Van Herzeele

En fait, mon petit regret, c’est le 2-1 qui tombe très rapidement. C’est dommage de ne pas avoir su garder le 1-1 jusqu’à la pause. Peut-être que cela aurait pu faire douter les Bleues. Même si cela reste une grosse armada. En tout cas, Corrine Diacre avait annoncé qu’on était l’équipe la plus faible du groupe. Je pense qu’on a réussi à lui prouver le contraire. "

«Jouer crânement sa chance»

Surtout, les Flames gardent une bonne chance de rejoindre les quarts ce lundi. " Le nul entre l’Islande et l’Italie, c’était le résultat que j’espérais. Il nous laisse une bonne possibilité. Sauf exploit des Nordiques, on a toutes les cartes en main. Si on l’emporte, on a de grandes chances de passer au tour suivant. J’ai vu un peu jouer l’Italie, elle ne m’a pas impressionnée. J’ai même l’impression que mentalement, on est un peu mieux. On sort boostées de notre prestation face à nos voisines. Alors que les Italiennes se sont beaucoup disputées lors de la fin de leur dernier duel.

Mon seul doute, c’est en défense. Amber Tysiak est suspendue alors que De Neve est sortie blessée jeudi. Il faudra voir comment on va pouvoir s’adapter à cela. " On le rappelle, la Belgique se qualifiera si elle l’emporte et que l’Islande fait moins bien. En cas de match nul, tout dépendra du nombre de buts inscrits par les Flames.

Vous l’aurez compris, la pression sera déjà bien présente autour des joueuses. Pour la future coach de Charleroi B, il faudra donc tenter de la diminuer au maximum. " Logiquement, quand on arrive dans un moment décisif comme celui-ci, on ne doit plus spécialement se préparer physiquement. Tout en conservant la préparation spécifique de la rencontre, j’axerai aussi les séances sur du fun et de l’amusement. Il faut également poursuivre le travail de cohésion. De toute façon, le groupe doit profiter au maximum de ce moment et jouer crânement sa chance. "

Allez Sandrine, on se donne rendez-vous jeudi pour préfacer le quart de finale?" Je l’espère! Ce sera dur, comme prévu. Mais il faut y croire. "