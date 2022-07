Placée dans la 3esérie, près de la très rapide Sada Williams, la Tournaisienne n’a pu faire mieux qu’une sixième place dans un temps de 52.56. On est loin de la meilleure performance de l’année de l’ancienne de la Rusta, 51.77. Au classement général, la Belge ne prend que la 31e place (sur 43). Une position bien trop lointaine pour espérer rejoindre les demi-finales. On imagine aisément la déception de la native de la cité des Cinq Clochers qui n’a pas réalisé sa meilleure course. Mais il faut effectivement rappeler qu’il s’agit du tout premier Championnat du monde extérieur de Camille.

Cette dernière peut désormais concentrer son énergie pour sa dernière mission: le relais féminin. Avec ses Cheetahs, la capitaine espère bien se qualifier pour sa première médaille. Les séries auront lieu dans la nuit du 23 au 24 juillet. Ce sera aux alentours de 2h10 en Belgique (17h10 en Oregon). La finale viendra clôturer les Mondiaux dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sera vers 4h50.