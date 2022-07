Kerksken prive Isières du doublé en Coupe

Un an plus tard, Isières pouvait-il reconduire son titre en Coupe de Belgique?C’est la question que tout le monde se posait du côté d’Acoz samedi. Les Athois remplissaient en tout cas leur première mission en battant Maubeuge en demi-finale (7-4). La rencontre fut serrée. Mais la Fraternelle, qui retrouvait Raguet guéri du Covid, a pu compter sur un très bon Aubert et un Dupont toujours présent quand il faut empocher les quinzes clés.