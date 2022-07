Isières et Thieulain, deux chances sur quatre pour la Coupe de Belgique (+ le programme en N2)

Isières, rassuré par son jeu malgré sa défaite contre Thieulain, peut aussi faire une belle opération en vue du podium. Même si rien ne sera évident face à une équipe d’Acoz toujours dangereuse.

Un nouveau clasico

Mais c’est surtout sur la journée de samedi que tous les regards seront tournés. On sait depuis vendredi soir que la Wallonie picarde possède deux chances sur quatre de la gagner. La marche a effectivement été trop haute pour Ogy. L’équipe s’est inclinée contre Kerksken (7-2) et Acoz […] dans la dernière rencontre, les champions de Belgique 2021 ont pris le dessus sur les Carolos: 7-2.

Dès lors, le programme des demi-finales est le suivant. Thieulain affrontera Kerksken en ouverture, à 15h, pour un nouveau clasico! Dans la foulée, Isières fera face à Maubeuge.

Aura-t-on le droit à une finale 100% wapi?On l’espère même si la tâche sera dure. Mais aussi bien le Wolfpack que la Fraternelle seront plus motivés que jamais. Les Leuzois veulent à tout prix décrocher le seul trophée qui manque à leur collection (et en profiter pour prendre une petite revanche sur le tournoi d’Alost). Alors que les Athois veulent prouver que leur victoire lors de la Coupe de Belgique 2021 n’était pas un coup de chance.

Une nouvelle fois, on aura le droit à une journée tronquée en Nationale 2. Après Blicquy, c’est au tour de Tourpes d’être à l’arrêt le temps d’un week-end. Pourtant, on imagine que Sébastien Potiez et les siens auraient aimé pouvoir enchaîner de suite après leur lourde défaite contre Saint-Servais (13-4). Histoire de se remettre tout de suite dans le bain mais aussi pour faire taire les critiques qui n’ont pas manqué de sortir sur les réseaux sociaux. Certains laissant penser que les Leuzois avaient volontairement laissé tomber cette rencontre. Comme si un jour sans était impossible pour le leader…

De son côté, Œudeghien tentera de conserver sa place sur le podium en accueillant Brussegem, 6e. Ce sera dimanche sur le coup de 15h. Malgré quelques blessures qui ont miné l’effectif, les Frasnois sont en pleine confiance. D’autant qu’ils peuvent compter sur la présence de vieux briscards comme Dany Leleux pour donner un coup de main. Toutefois, on se méfie toujours chez les Verts: " Parce que le championnat reste très serré. Chaque lutte, chaque point sera important d’ici la fin ", détaillait le capitaine Éric Bremeels après le large succès face à Planois.

Match à domicile également pour Blicquy (dim. 15h). Le Saint-Lambert accueille Kastel après une semaine de repos pour recharger les batteries, surtout mentalement. Les Leuzois ne comptent qu’une victoire pour l’instant. La fin de saison servira avant tout à préparer les play down. Toutefois, peut-on espérer une deuxième victoire d’ici la fin de la phase classique?La donne semble possible ce week-end. Du moins, si Blicquy trouve enfin de la régularité dans son jeu.