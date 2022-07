Une première finale dès vendredi pour Laus?

Discipline assez neuve, comme elle n’a vu le jour qu’en 2017, le relais mixte plaît énormément à Camille Laus. " C’est vraiment sympa d’être avec les garçons dans la chambre d’appel, de mélanger les genres. Je suis contente d’y participer même si cela ajoute une course. Les séries et la finale sont cette fois prévues le même jour, ça fait beaucoup. C’est un peu bizarre mais c’est pareil en salle, ce n’est pas la première fois que c’est comme ça. Même si ce n’est pas idéal en début de championnat .

C’est juste un peu dommage d’imposer les places (homme-femme-homme-femme, NDLR) car cela devient très similaire à un relais normal. C’était parfois sympa de courir contre un homme, cela donnait des chouettes images ", a détaillé la spécialiste du tour de piste à Belga en arrivant sur le campus qui accueille la délégation belge à Eugene.

L’individuel dès dimanche

Avant le grand départ de la course, la native de la cité des Cinq Clochers est en tout cas confiante. " Nous avons les capacités pour passer le cap des séries. Nous verrons bien en finale ", a-t-elle estimé au moment de préfacer son entrée en lice dans l’Oregon. D’autant que les différents athlètes sont en confiance. Notamment grâce à un stage effectué en Californie il y a peu. " Le fait de parvenir à se transcender va nous rendre plus forts. Cet esprit d’équipe est un avantage. Nous avons beaucoup travaillé les passages du témoin, nous sommes prêts ". Rappelons que le relais mixte avait pris la 5eplace aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier.

Dès dimanche, l’ancienne de la RUSTAentamera une autre compétition: celle en individuel. Elle entamera sa série sur le coup de 21h (heure belge). En cas de qualification, elle effectuera sa demi-finale dans la nuit de mercredi à jeudi. La finale est prévue dans la nuit de vendredi à samedi.

Ensuite, la capitaine pourra se concentrer sur les Cheetahs. Les demi-finales ont lieu le 23. La finale clôturera l’événement dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25.

En attendant, la Tournaisienne a déjà prouvé pourquoi elle était la leader désignée du groupe en apportant son soutien à Paulien Couckuyt, testée positive et retenue à Irvine pour l’instant. " On a tout fait en tant qu’équipe pour qu’elle se sente mieux. On espère qu’elle pourra vite nous rejoindre. On pense souvent en être débarrassé mais le Covid-19 revient toujours un peu dans notre réalité. "

En espérant que Camille Laus, et le reste de son équipe, soit totalement épargnée par le virus. Histoire de profiter pleinement d’une nouvelle compétition mondiale