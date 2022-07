Un journal télévisé 100% Wapi durant le mythique Dakar

Par le passé, de nombreux Wallons picards se sont déjà testés sur les fameuses dunes de sable. L’année dernière, ils étaient encore deux équipages: celui de Diego Delespeaux sur sa Coccinelle et le Team Mercier qui devait ramener à bon port cinq pilotes grâce à ses buggys toujours préparés aux petits soins!

Combien seront-ils à tenter l’aventure en janvier prochain? Difficile à dire pour l’instant. Le Team Mercier a reçu quelques devis alors que Diego Delespeaux nous avait précisé qu’il était prêt à repartir pour un tour. Par contre, il y a déjà une certitude: on aura une nouvelle équipe de la région. En effet, Nicolas Delencre, de la bien connue entreprise Nico Chauffage, a décidé de sauter le pas. Et pour pouvoir se concentrer pleinement sur la conduite et sur l’aspect technique avec ses mécanos, il a fait appel à Xavier Dupont. " Il m’a demandé de faire la même chose que j’avais réalisée pour la Team Mercier l’année passée , détaille le Tournaisien. En gros, je gère tout l’aspect administratif: inscriptions, réservations des avions, hôtels… "

Dans le nouveau team, qui a pris le nom de WapiDakar, on retrouvera aussi un autre Tournaisien, Sébastien Poliart. " C’est un rêve qui se réalise pour moi. J’ai foncé sur l’occasion quand Nico m’a demandé de l’aider pour toute la communication. Le Dakar, je le regarde depuis que je suis tout petit. Je me souviens encore avoir été assisté à un départ sous la Tour Eiffel avec mon papa. Je suis impatient de vivre cela de l’intérieur. Même si je sais que ce sera des semaines éreintantes physiquement. "

Des reportages sur les représentants régionaux

Gérant de Wapict, le Tournaisien a forcément une attirance pour tout ce qui touche à l’image. Et quitte à prendre avec lui pas mal de matériel (appareils photo, caméras…), il a décidé, avec Xavier Dupont, d’aller plus loin dans la démarche. " En fait, on a remarqué qu’il y avait de moins en moins d’émissions en télévision pour suivre le Dakar. Cela s’explique par le fait que les chaînes, même France 2, ne peuvent plus investir autant. Il y a donc moins de journalistes et donc moins de reportages. Pourtant, quand j’ai été l’année passée avec Pascal Mercier, j’ai pu constater l’intérêt du public à chaque fois qu’il faisait un simple live sur Facebook. C’était tout de suite très suivi. Et les gens en redemandaient plus régulièrement. L’idée a alors germé dans nos têtes de créer un journal télévisé du Dakar, axé sur les représentants de notre région. L’objectif, c’est d’en faire un par soir avec des reportages sur les pilotes forcément. Mais aussi sur tout le travail de l’ombre de ceux qui les accompagnent. On pense aux mécaniciens mais aussi aux sponsors… Chaque soir, on le diffusera sur notre page Facebook et celles de nos partenaires (NDLR: dont votre journal). Je m’occuperais d’une partie du montage sur place. Et je pourrai aussi envoyer des rushes à mes équipes tournaisiennes. "

Cinq «supers sponsors» à trouver

Mais mettre en place ce projet a un coût. " Rien que ma présence sur place, cela coûte 7500 euros dans la charte de l’organisateur, ASO (NDLR: pour les amateurs, c’est la même société qui gère la mise en place du Tour de France). Mettre une caméra dans l’habitacle du véhicule, c’est 5000 euros. Tout est fort canalisé. On n’a pas le droit de prendre des images du parcours. Heureusement, dans les paddocks, on est assez libre.

Pour pouvoir offrir quelque chose de qualité, on a donc besoin de partenaires pour la diffusion. Mais aussi de sponsors pour financer tout cela. On a déjà prévu plusieurs formules. Les cinq plus importants pourront, par exemple, nous accompagner quelques jours sur place. Ici, on est en France avec l’équipage, pour des tests. On va pouvoir monter un reportage de test. Pour montrer ce que l’on peut faire à ceux qui voudront nous soutenir dans ce projet. "