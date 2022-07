Le régional était déjà sur le circuit la semaine dernière. Il a participé aux 25H de la VW Fun Cup au sein de la 11 Al Racing d’Anthony Lambert qui cherchait des pilotes. L’équipage, formé de plusieurs chauffeurs chevronnés, visait un podium final. Mais embêté par plusieurs ennuis mécaniques, dont un dès l’ouverture, il a dû se contenter de la 6eplace sur 15 biplaces. Notons toutefois que Baptiste a signé l’un des meilleurs temps au tour en 2.59.270. Pas mal pour une course qu’il ne devait pas effectuer. De plus, la course avait un petit côté particulier pour le Frasnois. Effectivement, son papa, Luc, était actif dans une autre team. Actif dans une monoplace, il a terminé 102eavec ses coéquipiers. Un accrochage dans les stands, à cause d’une autre voiture, l’a empêché de faire mieux.

En Italie ce week-end

À peine le temps de souffler que Baptiste sera à nouveau en action ce week-end. Pour l’occasion, il retrouvera le volant de sa Lamborghini Huracan. Il participe en effet à la deuxième épreuve du championnat d’Italie d’Enduro. Les qualifications auront lieu samedi à partir de 12h45. La course est prévue le lendemain à 15h20. Le Belge, avec son coéquipier, tentera de faire aussi bien que lors de la première manche à Pergusa où il avait tout simplement décroché la victoire finale.