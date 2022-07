Pour Hélène Connart, 4e des Jeux mondiaux, l’expérience surpasse la légitime déception

C’est la pire place que pouvait obtenir Hélène Connart lors de ses premiers Jeux mondiaux: la 4e, celle qui la laisse au pied d’un podium qu’elle avait tant espéré. " Malgré l’échec, cela reste une magnifique expérience pour moi , détaille la boxeuse originaire de Bois-de-Lessines. Il y a évidemment de la déception d’arriver juste au pied du podium. Mais d’un autre sens, je n’oublie pas que ma première compétition en Wako, ce n’était qu’il n’y a que neuf mois en Italie. En même pas un an, je suis arrivé aux World Games et je termine 4emeilleure kickboxeuse de la planète. C’est un résultat qui doit me permettre de garder la tête haute. Surtout que mes prestations ne sont pas passées inaperçues aux États-Unis. J’ai assuré le spectacle. Puis, je n’ai perdu que sur décisions partagées (NDLR: 2-1 à chaque fois). Cela prouve que le combat était plus que serré.