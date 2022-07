Lilou Massart est championne d’Europe U15: «Je ne pensais pas aller au bout»

" Lilou s’est imposée 11-7 dans le dernier set. En trois confrontations contre cette Polonaise, elle n’en avait pris qu’un , souligne Sébastien Massart, le papa de Lilou. Elle ne partait qu’avec 5% de chances de gagner mais elle l’a fait. "

Plus tôt dans la journée, Lilou avait pris la mesure de l’Allemande Neumann en demi-finale sur le score sans appel de 4-0. C’est en huitième de finale que notre compatriote s’était déjà distinguée en sortant la numéro 1 européenne, la Roumaine Mei Rosu.

Voilà qui clôture donc douze jours de compétition puisque Lilou était aussi engagée en inter-pays où elle a atteint les quarts de finale avec la Belgique. " Par équipes, elle avait perdu sa première rencontre, le temps d’entrer dans son tournoi. Ensuite, elle a tout gagné , poursuit Sébastien Massart. Souvent, après l’inter-pays, les joueuses et joueurs ont un coup de mou et n’arrivent pas à se remettre dans le bain pour les simples. Ici, Lilou était neuvième tête de série et a eu deux jours pour récupérer. Nous avons remis les compteurs à zéro sur le plan mental mais aussi physiquement car la compétition était éprouvante. Nous avions décidé d’y aller match par match et elle a fait preuve non seulement d’un très bon niveau de jeu mais aussi d’un gros mental, notamment en finale. Quand la Polonaise est revenue de 2-0 à 2-2, on se disait que mentalement, ça allait être difficile pour Lilou, mais elle a su trouver la force mentale pour rebondir et repasser devant. C’est incroyable. "

Un mental d’acier

Après avoir satisfait à différents devoirs juste après sa victoire en finale, Lilou a pu savourer son sacre en montant sur le podium. Un grand moment. " C’était vraiment un gros match en finale et j’étais assez surprise de le gagner , dit-elle. Contre cette adversaire, j’avais été largement dominée lors des confrontations précédentes. Ici, j’ai décidé de jouer l’offensive, de rester à la table et de conserver le moral quoi qu’il arrive. Je sentais qu’elle était sous pression, surtout quand elle a été menée 2-0. "

Lilou aura fait preuve d’une rare combativité tout au long de la compétition. Un aspect crucial qui aura constitué son gros point fort. " C’est vrai que je n’ai jamais rien lâché et cette mentalité m’a été utile dans les moments importants. Lorsque j’ai battu la Roumaine numéro 1 européenne lors des huitièmes de finale, je savais que des portes allaient forcément s’ouvrir pour la suite de la compétition, mais je ne pensais quand même pas aller au bout. C’est chouette. "

Lilou a frappé fort, au sens propre comme au figuré.