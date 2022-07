En Promotion, la bagarre pour le podium fait rage alors que la Coupe a souri à la Wapi

Des propos que confirme Seb Grumiau. " Les Tourpiers se sont déplacés avec Sébastien Potiez et Ludo Destrain, mais c’est leur jeune minime qui a épaté la galerie. C’est d’ailleurs lui qui expédie la balle de la victoire entre les perches. Même si nous perdons la lutte, c’est agréable de jouer contre de tels jeunes qui représentent le futur de notre sport. " Pas dans leur assiette, les "Rouges" peuvent s’estimer heureux d’avoir pris un point. " Ce fut à nouveau un jour sans de la part de toute l’équipe. Nous devrons rectifier le tir à Flobecq et Terjoden si nous voulons reprendre notre seconde place. "

Vieux-Lezue reste en embuscade

Outre Ladeuze, Tourpes et Bassilly, un autre larron compte bien se joindre à la fête: Vieux-Leuze! Boostés par leur victoire en Coupe, les "Verts" veulent tout donner durant le second tour. " Les objectifs de début de saison étaient de se qualifier pour le GP Hoton et de terminer dans le Top 4 , analyse Dylan Delavallée. Un début de campagne compliqué, dû à des absences et des blessures, nous a privés d’un ticket pour le 15 août et cela nous a mis un coup au moral. La victoire en Coupe sauve notre saison, mais nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. Le but est maintenant d’engranger les points et de rejoindre le Top 4. " Et cela passera par deux bonnes prestations à Sirault et Flobecq le week-end à venir. Des déplacements dont le grand cordant se méfie. " Sur le papier, ce sont des luttes à notre portée, mais rien n’est joué d’avance. Tout le monde peut battre tout le monde cette saison, c’est ce qui fait le charme et l’intérêt de cette campagne. "

Dans le bas du classement, Ollignies et Thieulain feraient bien de prendre quelques unités, sous peine de se faire décrocher. Mais la tâche sera loin d’être aisée. Les "Sardines" recevront Idegem, samedi, tandis que les "Canaris" iront à Tourpes, avant de recevoir Ellignies. La météo, que l’on annonce particulièrement chaude, risque également d’avoir un impact sur le déroulement des luttes. Bref, tout reste à faire. Et c’est tant mieux!

Disputée sur la Grand-Place de Soignies, la finale de la Coupe Wallonie-Bruxelles a tenu toutes ses promesses. Durant la première demi-finale, Ladeuze a pris le dessus sur Idegem, au terme d’une lutte maîtrisée de bout en bout. Plus costauds, les "Rouges" n’ont pas eu grande difficulté pour écarter les néerlandophones de la finale (victoire 7-3) L'autre rencontre, qui opposait Bassilly à Vieux-Leuze a connu un scénario beaucoup plus stressant pour les fans des deux camps. Menés 6-4, les "Bleus" sont revenus à 6-6! " A 40-30 pour Vieux-Leuze, je reçois une belle balle, que j’expédie entre les perches , débute Yannick Metayer, capitaine des Sillyiens. Rebelote à 40 à 2, mais, malheureusement, la balle frappe la perche et tombe à l’extérieur. Pour le même prix, elle rentre et nous filons en finale. Je dois toutefois avouer que la victoire de Vieux-Leuze est méritée sur l’ensemble de la lutte. Nous avons livré au moins deux mauvaises par tour de livrée, ce qui ne pardonne pas dans une rencontre que vous jouez en sept jeux ."

En finale, ce sont à nouveau les Leuzois qui se montrent les plus réguliers. " Le match était équilibré mais, à 3-3, nous nous sommes complètement éteints , explique Sébastien Grumiau. Notre demi-finale nous avait pourtant donné la confiance nécessaire, mais le moteur s’est coupé. Nous n’avions plus de jus. Nous nous inclinons contre une équipe qui s’est montrée plus forte que nous et je tiens encore à féliciter Vieux-Leuze. " Jamais pointés comme favoris, les "Verts" ont surtout fait preuve d’une régularité exemplaire pour émerger. " Nous avons commis moins d’erreurs directes , acquiesce Dylan Delavallée. Ce n’est pas l’expérience qui a fait la différence, mais la régularité à l’envoi et dans les petits coups. Comme c’est souvent le cas en balle pelote. " Que ce soit chez les vainqueurs ou les vaincus, tous tenaient à pointer la qualité du terrain sur la Grand-Place de Soignies. " Jouer sur terrain neutre est vraiment une bonne chose en finale de Coupe ", poursuit Delavallée. " Et les pavés demandaient une adaptation spécifique. C’était vraiment une bonne expérience ", confirme Y. Metayer.

Les autres finales ont aussi vu des équipes régionales s’imposer. Vaudignies remporte celle des R1, Tournai en R2 et Ladeuze pour les R3.