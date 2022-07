" Avec à chaque fois deux petites montées casse-jambes. Avec Justin Mahieu, on a essayé de lâcher les Finlandais qui ne voulaient pas prendre de relais mais on s’est fait avoir sur les 4 derniers kilomètres. Au final, nous terminons deuxième nation. " François a pris la troisième place, en 1.08.24, et Justin, la quatrième position, en 1.09.12.

" Justin a grandi à Mouscron jusque ses 16ans. On courrait déjà ensemble en pupilles. On se connaît depuis longtemps et c’était chouette de partager ça avec lui. Il a déménagé à Virton ensuite et court depuis pour Dampicourt. Il a un record de 2h14’43 sur marathon et 64’44 sur semi, chrono qu’il a sorti en 2019. "

Les deux premières places de la catégorie ont été prises par les deux Finlandais Jarkko Järvenpää, 1.07.28, et Niklas Wihlman, 1.07.52. Un autre Belge, Pieter Berben, termine 8een 1.15.42. Il y a 18 classés dans la catégorie.

Vermander à Laon

L’athlète de la Rusta Samuël Vermander, aussi affilié au club de Lille/US Tourcoing, a participé ce dernier week-end au 200 m du meeting de Laon. Il a terminé quatrième de la première série (et 5echrono au total des 5 séries), en 21.65.

Dommage, le vent soufflait favorablement à 2,10 m. Soit 10 cm au-dessus de la norme de 2 m/seconde. C’eut été sinon son record personnel…