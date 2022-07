Avant France – Belgique: «Il faudra un collectif à 200%», assure Sandrine Van Herzeele

La Belgique a donc lancé son Euro par un nul (1-1) contre l’Islande. Spectatrice attentive de la rencontre, Sandrine Van Herzeele a bien failli valider son prono. Il était de 2-1 pour les Flames, rappelons-le. " Je ne passe pas loin , sourit notre consultante. Malheureusement, je trouve qu’il a manqué un peu d’envie de gagner chez les Belges. On a vécu 20 bonnes minutes avec un pressing haut. Cela permettait de récupérer rapidement le ballon et d’apporter du danger. Puis cela a été plus dur. J’espère que ce n’est pas physique. Car ce serait problématique. Par la suite, l’équipe a trop reculé. C’est encore plus vrai après le penalty sorti par Evrard. Une fois menées, nous sommes bien revenues dans le coup. Mais à 1-1, j’ai l’impression que l’on n’a pas tout donné. Je suis aussi surprise que De Caigny, qui était dans un jour sans, soit restée toute la rencontre. Il y avait du monde sur le banc pour faire la différence à sa place. J’aurais aimé voir Missipo, par exemple, car elle est capable de gratter des ballons. Mais bon, c’est toujours la même chose. C’est facile de critiquer des choix. Mais on ne sait pas ce qu’il se passe dans le vestiaire ou à l’entraînement. "