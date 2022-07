234 noms figurent au classement provisoire où Victor Vico mène la danse avec 69985 points, devant Jo Van Den Brulle, 67095, avec tous les deux 15 courses au compteur. Julien Gilmet et Kevin Flamme, en totalisent 14. Julien compte 66685 points pour 66140 à Kevin. Dylan Hourez, 15 épreuves au compteur, est en 5e position avec 65412 points. Les frangines Dujardin occupent les trois premières places chez les féminines: Virginie est classée 13e, avec 17 courses et 61106 points. Sa sœur Catherine est 28e avec 51262. Et Auxanne est à la 47e place, avec 44443 points.

Kestelyn à Ollignies

Le Trail des Sardines s’est déroulé vendredi à Ollignies sur 14 et 6,5 km. Baptiste Kesteleyn s’est imposé sur la plus longue distance qu’il a bouclée en 53.20, précédant Andy Buidin, 55.50, et Simon Baguet, 56.23. Classée 30e en 1.16.37, Sandra Vanderhauwaert est la première dame. Elle précède Martine Decamp, 37e en 1.19.54, et Carole Lotten, 41e en 1.22.06. On a classé 71 concurrents.

Sur les 6,5 km, Jean-Marc Culot a été le plus rapide. Il a couvert la distance en 25.07, précédant Stijn Terache, 25.50, et David Lux, 26.15. Côté féminin, Julie Schaillet termine 9een 32.18, parmi les 10 classés.