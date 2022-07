Du beau monde attendu sur les terrains athois

Et qui dit gros prize money et gros points à prendre dit joueurs qui se pressent sur la liste des inscrits. " Nous avons limité la participation à 56 dans ces catégories. Chez les Messieurs, nous allons faire le plein, ou presque. Et parmi ces 56 compétiteurs, nous recensons plusieurs classés "série A", dont le 17 e joueur belge. Chez les filles, elles seront au minimum 30 à garnir notre tableau, avec la A22 comme tête d’affiche. Proposer de tels tableaux, c’est super, mais tous les autres joueurs ne seront pas pour autant laissés de côté puisque nous avons ouvert à l’inscription toutes les catégories de simples du Critérium, dont un Messieurs 35 ans I et un Messieurs 45 ans I qui sont référencés "une étoile" sur le Belgian Circuit. "

24 heures d’Émile, Ath Open, interclubs…

Ce tournoi s’annonce comme une belle récompense du travail effectué par le remuant comité athois, qui n’aura pas le temps de se reposer une fois les dernières balles frappées le 24 juillet prochain. " Non, puisque nous enchaînerons, les 6 et 7 août, avec les "24 heures d’Émile", ainsi nommées en hommage à une de nos anciennes chevilles ouvrières, trop tôt disparue, reprend le président Dauge. C’est une organisation que nous devons à notre comité des jeunes, qui relance ainsi la tradition des "24h d’Ath". Un événement annuel qui avait connu un beau succès… il y a désormais plus de 20 ans! "

Ensuite, il faudra faire place au Ath Open, le tournoi international en fauteuil roulant. " Qui aura lieu du 17 au 20 août! Il y a encore beaucoup de travail à réaliser en amont de celui-ci et, franchement, nous n’allons pas chômer. Mais le jeu et l’expérience humaine en valent la chandelle, même si j’avoue que c’est parfois un peu dur de se remettre dans le bain trois ans après notre dernière édition, les autres n’ayant pas pu se tenir à cause de la crise sanitaire. "

Enfin, et non des moindres, la Nationale 4 du RTC et sa formation de Nationale 2 chez les plus de 35 ans reprendront le chemin des interclubs pour le tour final, qui mettra aux prises les meilleures équipes du pays à la fin du mois d’août. " En pleine Ducasse, rigole Jean. Mais bon, nos joueurs en ont pris l’habitude. "

Ce n’est en effet pas ça qui devrait briser l’élan des Géants, qui auront une très belle carte à jouer dans les deux catégories.