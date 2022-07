Thieulain, Isières, Ogy et Tourpes rêvent de la Coupe

Un derby régional et du lourd pour Ogy

Les phases éliminatoires débuteront dès mardi à Acoz, ville qui a pris l’habitude de gérer l’organisation depuis quelques années. Isières, le tenant du titre en 2021, sera d’astreinte lors de cette première journée. Défaits par Thieulain dimanche, au terme d’une bonne lutte, les hommes de Claude Leleux devraient logiquement se qualifier pour la phase finale de samedi. Ils affrontent effectivement deux adversaires à leur portée: Wieze et Hamme-Zogge.

Le lendemain, la Wapi sera en grande partie à l’honneur. On aura effectivement le droit à un duel de Leuzois entre Thieulain et Tourpes. Mont-Gauthier sera le troisième lascar. Logiquement, les Canaris devraient passer. D’autant qu’ils visent " le dernier trophée qu’il manque à notre palmarès ", comme le rappelait le capitaine Metayer. Ils devront toutefois se méfier des Tourpiers qui voudront réagir après une lourde défaite à Saint-Servais.

Jeudi, les luttes mettront aux prises Maubeuge, Galmaarden et notre voisin direct de Sirault. Si la logique est respectée, les Français devraient se qualifier pour les demis.

Enfin, vendredi, ce sera la rentrée dans le tournoi d’Ogy. Les Lessinois devront faire face à une sacrée concurrence. Ils affronteront Acoz, qu’ils ont battu il y a peu en championnat, et Kerksken. La qualification sera difficile à obtenir. Mais dans une lutte en sept jeux, tout est possible!

Rappelons que les demi-finales auront lieu samedi après-midi. On pourrait y avoir un derby entre Thieulain et Ogy. Même si ce sera dur pour le second nommé. La finale est prévue dans la foulée. Avec un nouveau titre pour la Wallonie picarde?