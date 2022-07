Pierre Denays devance Victor Vico

Pierre Denays au départ, on se doutait bien qu’il y signerait une deuxième victoire cette saison, après son succès sur la Foulée Anvinoise, devant le même Victor Vico qui pour sa part, a chaque fois terminé sur le podium en y remportant 8 victoires sur 14 participations, terminé 5 fois deuxième et une fois troisième!

Pierre est rentré après 30’31 de course, soit à une belle moyenne de 3’15 au kilomètre. Victor a bouclé la distance en 32’48, à la cadence de 3’29 au kilomètre. " Au début, Victor a mené, on courait à 3’30 au kilomètre, Emmanuel Demuynck faisait aussi partie du trio , détaille le vainqueur du jour. À partir du 4,5 kilomètre je suis passé et j’ai couru des kilomètres en 3’. Je suis allé 15 jours à Font-Romeu, où j’ai tiré Bashir Abdi sur de longues sorties, notamment au lac de Matemale où l’on descend de 1.850 m d’altitude à un peu moins de 1.600 m. Le 14 juillet, je courrai les 10 km de Fretin où l’an passé, j’étais descendu sous les 30’. Et le 4 décembre, je participerai au marathon de Valence où j’espère descendre vers les 2h11. "

Pierre-Henri Vanderbecq, premier vétéran 1, complète le trio en 33’33, soit 3.34 de moyenne au kilomètre. On n’avait plus vu Pierre-Henri sur les routes de l’Acrho depuis 2013 plus précisément à l’Atertous de Vezon, où pour la victoire, il avait été devancé de quatre secondes, par Dany Duvivier. Il s’était aussi aligné sur deux des "longues" de l’Acrho; les 20 km de Velaines, et le semi-marathon d’Hérinnes. "Semi" qu’il avait déjà couru en 2009, et les 20 de Velaines en 2012. Mais aussi l’Enfer des Collines. Emmanuel Demuynck, en 33.51, et Julien Gilmet en 33.54 complètent le top 5. Simon Lambertz, classé 9e, est le premier Espoir, en 35.44. Le premier V2, Stéphane Labeau, s’est classé 12e, en 37.13.

Virginie Dujardin a été la plus rapide chez les dames. Elle prend la 34eplace en 39.49, soit une moyenne de 4’14 au kilomètre. On trouve encore dans le top 5 féminin: 71. Mireille Duquenne, 42.43; 97. Noémie Amorison, 43.40; 98. Francine Vangoethem, 43.47, et 103e, Sophie Magnier, 43.56.