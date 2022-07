Mpenza président de Mandel, Turi devient T1. Avant l’arrivée au Canonnier?

C’était dans l’air depuis quelques semaines, c’est désormais une vérité: Mandel a trouvé de nouveaux investisseurs (allemands?) et Mbo Mpenza prend une fonction au sein du club sis en Nationale 1. On l’avait pressenti comme directeur sportif. Mais mardi soir, il a annoncé qu’il devenait le nouveau président du club! On le savait depuis son départ forcé de l’Excel, l’ancien Diable Rouge tentait de revenir dans le monde du football par la grande porte.