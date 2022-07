Tourpes, dans un jour sans, se fait corriger

Le 6ejoueur des leaders avoue qu’il le sentait venir. " Cela fait quelques semaines que l’on est moins en réussite. On est moins bien qu’au premier tour. Durant de longues semaines, on semblait intraitable. J’aurais aimé que cela se poursuive encore quelques semaines. Nos adversaires vont maintenant se dire que c’est possible plutôt que de nous craindre. Mais d’un autre côté, on prend cette claque au bon moment. On est au début du 2etour. Cela va permettre à chacun de se regarder dans un miroir. "

Malgré la déception, forcément palpable, notre interlocuteur ne voulait pas se montrer trop alarmiste. À raison. " Cela ne reste que notre deuxième défaite de la saison. À l’issue du week-end, il n’y a rien de mal fait. On garde notre 1replace. " Àégalité avec Genappe désormais.

Un podium tel une récompense

Face à la lanterne rouge, Oeudeghien devait, sur le papier, avoir une rencontre facile. Cela s’est rapidement vérifié avec une première armure atteinte sur le score de 7-1. " Cela a été un plus difficile en deuxième, surtout au tamis , reconnaît toutefois Éric Bremeels. Cela explique le score de 13-5. C’est juste dommage qu’on offre les cinq jeux. Mais le principal est acquis avec la prise de trois points. Cela n’aurait pas été catastrophique d’en prendre que deux. Mais vu la 1remi-temps et la faible opposition, cela aurait été dommage. D’autant qu’on remarque que tout va vite dans ce championnat. Il suffit de voir les résultats de Saint-Servais qui bat Genappe et prend trois unités contre Tourpes. Cela montre que rien n’est acquis dans ce championnat. Le classement est loin d’être fait. Chaque point gagné est donc très important. "

Avec ce succès, les Frasnois montent sur la dernière marche du podium. " Cela fait vraiment plaisir pour l’équipe. Car on est passé par des semaines vraiment difficiles entre les blessures et les vacances. Il a fallu parfois se battre pour aligner un cinq de base. Maintenant qu’on est là, on va essayer de rester ans le Top 4. Cela nous permettrait d’avoir une rencontre plus abordable sur papier en play-off. " Rappelons que Blicquy était off ce dimanche.