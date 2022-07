Steenkerque prend le meilleur sur Celles

La lutte au sommet entre les deux premiers classés a connu un déroulement sans grande surprise. Beaucoup plus complets et plus puissants, les "Verts" n’ont que très peu souffert face à Celles. " Le début de lutte était assez équilibré, mais les jeux de 40 à 2 sont tombés dans leur escarcelle , confiait Arnaud Dubart. Après la reprise, sifflée à 5-7, nous sommes parvenus à prendre les commandes, mais ce ne fut malheureusement qu’un feu de paille. Nos adversaires ont été plus malins dans les petits coups et leur victoire est plus que méritée. " Avec ce succès, Steenkerque affirme un peu plus son rôle de grandissime favori au titre. " S’il y a une équipe qui a les capacités pour évoluer en N2, c’est Steenkerque. Ils sont costauds à chaque poste et joue de façon homogène. " Plus bas dans le classement, Oeudeghien a fait la mauvaise affaire du week-end. Battus à Grimminge, hier, les Frasnois se sont aussi lourdement inclinés face à Steenkerque la veille (3-13). " Nous n’avons pas su atteindre le même niveau que la semaine dernière , analysait David Delavallée à l’issue des débats. Durant le premier tour de livrée, nous sommes parvenus à aligner les 15 sans pour autant décrocher les jeux et cela a miné le moral de l’équipe. Nous nous sommes alors désunis, ce qui ne pardonne pas face à une équipe de Steenkerque au niveau presque parfait. " Toujours englués dans le fond du classement, les "Verts" savent qu’ils devront batailler jusqu’au bout pour se sauver.