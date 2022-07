Jeux mondiaux: La médaille sinon rien pour la boxeuse Hélène Connart

Une délégation de 75 sportifs belges a pris le départ pour le continent américain. Parmi eux, on retrouve une régionale: Hélène Connart. La Bois-de-Lessinoise est même l’une des grandes chances de médaille en kickboxing. " C’est l’objectif , détaille la boxeuse. J’irais même plus loin: pour moi, ce sera une grosse déception si je n’accroche pas une médaille. "

Il faut dire que celle qui a pris le surnom "Undomiel", en référence à l’œuvre de JR Tolkien, présente un fameux palmarès. Double championne du monde dans les fédérations ISKAet Enfusion, deux des plus importantes de la discipline, elle vient de terminer médaille d’argent à la Coupe du monde organisée à Budapest. " C’est grâce à ces résultats que j’ai obtenu ma sélection pour les Jeux Mondiaux. Est-ce que celle-ci est l’apothéose de ma carrière?Oui et non. Non, parce que j’espère encore réaliser de grandes choses par la suite. Mais oui car c’est la plus haute compétition pour laquelle je peux représenter mon pays officiellement. C’est différent quand je me bats pour une ceinture. Pour faire mieux, il faut que la discipline rentre aux Jeux olympiques. Cela arrivera peut-être un jour. On parle d’être en démonstration à Paris en 2024. Peut-être retrouvera-t-on le kickboxing à l’affiche en 2028. Mais je pense que ce sera un peu trop tard pour moi ", avoue celle qui va fêter ses 34 ans à la fin de l’année.

En compétition mercredi et jeudi si tout va bien

Partie dimanche matin, notre régionale espère bien profiter un peu de l’ambiance du village lundi et mardi. " C’est toujours agréable de pouvoir échanger avec des personnes d’autres disciplines ou d’autres pays. Cela permet d’en apprendre beaucoup. En plus, il y a pas mal de sports plutôt méconnus. Ce sera l’occasion de peut-être en découvrir quelques-uns mais aussi de découvrir d’autres cultures. C’est quelque chose que j’apprécie beaucoup. "

Mais dès mercredi, Hélène switchera totalement son esprit en mode compétitif. En ce premier jour, les quarts et les demis sont prévus sous les règles du Wako. " C’est une façon différente d’appréhender la compétition. On a des protections (casque et jambières). On cherche donc moins le KO. C’est un travail plus basé sur la technique. On marque des points selon la façon dont on porte les coups. Ce sont souvent les "beaux" coups qui sont récompensés. Comme un coup de pied sauté au visage, par exemple. "

Pour sa première rencontre, la boxeuse affrontera une Portugaise. " Que j’ai déjà affrontée et battue dans le circuit classique. Cela me donne confiance. Ensuite, si tout se passe comme prévu, je pourrais faire face à une Serbe très forte en demi. Et en finale, si la logique est respectée, j’affronterais l’Autrichienne qui vient de me battre à la Coupe du monde. Mais quoi qu’il arrive, ce sont les huit meilleures mondiales qui sont sur place. "