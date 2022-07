Isières et Thieulain ont offert du spectacle

Le capitaine isiérois était heureux du point arraché. " Même si c’était peut-être possible d’aller chercher la victoire. Cela ne se joue pas à grand-chose. Ils ont commis quelques erreurs alors qu’on a loupé quelques chasses pourtant faciles. Malgré tout, on est très content de la journée. "

Le petit regret athois pourrait venir du jeu de 6-7 et de celui de reprise car ils sont concédés tous les deux à 40 à 2. " On a eu des possibilités effectivement. On n’a pas su profiter de leurs erreurs au tamis. Nous, on a loupé quelques balles faciles. Àla reprise, ils nous mettent trois jeux de suite. C’est encore là que la différence se fait. Thieulain reste une grande équipe. "

Mais peu à peu, on sent qu’Isières revient dans le coup. Voilà qui est de bon augure pour une éventuelle belle durant les play off. " Durant le 1ertour, on s’est loupé en prenant certains adversaires de haut. Cela s’est retourné contre nous. Depuis que la qualification pour la Grand-Place de Bruxelles nous est passée sous le nez, on est plus libéré. On s’est recentré sur notre jeu. "

Du côté des Canaris, la belle série se poursuit. Mais Corentin Wattier reconnaissait que son équipe avait eu chaud. " La différence se fait sur des petits coups. Plusieurs jeux de 40 à 2 ont tourné en notre faveur. On a aussi effectué une grosse reprise après la pause. Cela nous a permis de nous envoler pour la victoire. Mais c’est resté très serré face à une belle opposition. Avec l’ambiance mise, on savait que ce serait compliqué. Les deux points sont donc une très bonne affaire. "

En championnat, le Wolfpack semble intraitable pour l’instant. Mais le petit milieu estime que Thieulain peut encore mieux faire. " Cela se passe bien pour nous actuellement. On peut être content car on arrive à cocher les objectifs un par un. Aujourd’hui, par exemple, c’était la victoire. Mais on peut encore trouver un peu plus de constance dans le jeu ou un peu plus de régularité par moments. Cela nous permettra de passer à travers les éventuels coups de mou. Si on y arrive, on parviendra alors à passer un autre niveau. "

Vu le jeu déjà affiché par les Leuzois, cela promet!

Ogy assure l’essentiel

De son côté, Ogy a effectué le job lors de la réception de Wieze. Julien Masure et les siens se devaient de l’emporter pour continuer à rêver de Top 8. Face à Wieze, la mission a été parfaitement remplie par les Lessinois: 13-7. Ce succès leur permet de revenir à une unité de leur adversaire du jour et donc à une unité des play off. La réception d’Hamme-Zogge, dimanche prochain, devrait leur permettre de prendre de nouveaux points très importants pour la suite.