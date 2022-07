Daniel Pinaton, d’Antoing, joue au PC Lessines, le Leuzois Dorian Delecault est au PC Lutosa et l’Athois Mathieu Moulart vient de signer son transfert du PC Pays d’Ath au PC Lessines. Pour Daniel, il s’agit de son 25eMondial. Il s’y rend quasi chaque année avec son club d’enfance de Marchiennes, dans le Nord. Dorian y est pour la troisième fois après une première participation avec les Pieds Tanqués qui avaient décidé, en 2011, de fêter là-bas, leur 25eanniversaire. Quant à Mathieu, qu’on connaît bien pour ses performances au saut en handisport, c’était une grande première.

À 35° à l’ombre

À trois, ils ont vécu une double aventure en participant, à la fois, au Mondial et au Handi Mondial créé l’an passé pour favoriser le développement du sport inclusif. De là-bas, Dorian nous conte cette expérience enrichissante.

"Nous gagnons la première partie sur la plage de la Vieille Chapelle, contre des Marseillais, à 13-1. La deuxième partie se joue à 14h au Parc Chanot en plein cagnard à 35° à l’ombre. C’est très serré. On mène toute la partie, mais ils ne sont jamais loin derrière. Nous la prenons à 13-11 mais en 2h de jeu qui vont laisser des traces, d’autant qu’on joue la troisième, presque dans la foulée. À nouveau, nous sommes face à des Marseillais et dans le parc Borély. On démarre comme d’habitude avec Mathieu en milieu, Daniel au point et moi au tir. Mais plus rien ne va. Après 45 minutes de jeu, c’est 1-8. On n’y arrive plus, il fait trop chaud! Alors on décide de tourner. Daniel tire, je passe milieu et Mathieu pointe, et la victoire tombe à 13-8. Nous sommes qualifiés pour le lendemain matin. C’est déjà un beau résultat.

Le lundi nous affrontons une équipe de la Rochelle. Nous menons toute la partie. À 11-7 nous avons juste à pousser deux boules pour gagner, mais on se loupe et nous restons à 11. Avec pas mal de regrets."

Un carré magique

Dans l’épreuve en handisport, tout se déroule dans le parc Borély avec finale sur le Carré d’honneur de France 3. Pour les boulistes, c’est un peu le Court central de Roland-Garros. "On est tous les trois très motivés. D’entrée, nous jouons contre les finalistes de 2021. Les carreaux tombent de partout. À la 5emène, alors que c’est 4-4, ils ont 4 points par terre. Je propose de jouer bouchon boule avec ma dernière boule. J’embarque le but et c’est quatre points pour nous, au lieu de quatre pour eux, puis on file à 13-4. Les deux suivantes sont plus simples à 13-3 et 13-2. En quart, les parties se jouent à la cloche en 45 minutes. On démarre sur deux mènes de trois points et nous gagnons 9 à 4. En demies, nous rencontrons une équipe très connue dans la région. Le tireur est Président de la pétanque des Hautes Alpes. Il a déjà atteint plusieurs fois les huitièmes de finale de la Marseillaise, un vrai bombardier! Et son frère met tout dans le bouchon. Nous ne serons jamais devant et, en toute logique, ils nous battent. Tristes et déçus évidemment. Mais, bon, la partie s’est déroulée dans la bonne humeur et nos adversaires nous ont félicités. Ils s’en iront gagner la finale, ce qui nous console… nous n’aurons perdu que contre les vainqueurs. Et finalement nous les retrouverons sur le carré d’honneur où les quatre premiers reçoivent coupes et médailles. Beaucoup d’émotions. Des liens d’amitié se sont créés tout au long du tournoi. On échange les numéros de GSM. Avec une promesse: nous nous retrouverons tous à Marseille l’an prochain."